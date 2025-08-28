Caleta Olivia se prepara para un nuevo encuentro de danzas folklóricas

El próximo 6 y 7 de septiembre, se llevará a cabo en el Complejo Deportivo Municipal una nueva edición del encuentro de danzas folklóricas, que este año celebra su 25° aniversario.

Con el lema “Bailar para estar juntos”, la propuesta se desarrollará en dos jornadas: el sábado será el turno de los grupos infantiles y juveniles, mientras que el domingo se presentarán los adultos, con delegaciones provenientes de distintas localidades de la zona norte de Santa Cruz y de Chubut.

La actividad comenzará partir del mediodía y se extenderá hasta aproximadamente las 20 horas en ambas jornadas. Habrá presentaciones sobre el escenario, junto con un espacio para degustar empanadas, bebidas y productos dulces.

Durante la jornada del domingo se realizarán reconocimientos a quienes participaron de las primeras ediciones. Además, se habilitará un espacio de intercambio entre las agrupaciones, con la intención de valorar a quienes han sostenido la propuesta a lo largo del tiempo.

Según explicó Javier García, profesor de danzas nativas: “La intención es compartir un escenario y un baile en el complejo, invitando a toda la comunidad y a los grupos”. Asimismo, enfatizó: “Es importante la continuidad que ha tenido este encuentro, porque 25 años es un montón”.

En la edición pasada participaron 20 delegaciones y, si bien este año la confirmación de los grupos se dará más cerca de la fecha, la expectativa es volver a contar con una amplia convocatoria.