Caleta Olivia se prepara para recibir a Nahuel Pennisi

Formando parte de la variada agenda de espectáculos culturales que impulsa la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la secretaria de Cultura y Deportes, Nahuel Pennisi llega a la ciudad el próximo domingo 24 de agosto en el marco de su tour “Libre”.

El reconocido artista, recientemente galardonado con el premio “Carlos Gardel” en la categoría Mejor Álbum Artista Pop, continúa consolidándose como uno de los músicos más importantes de la escena nacional.

Su estilo inconfundible y su capacidad para conectar con el público lo llevan a recorrer escenarios nacionales e internacionales emocionando en cada presentación.

Con una técnica única en guitarra y una sensibilidad artística inigualable, este gran referente de la música argentina llega a Caleta Olivia presentando “Libre”, su nuevo espectáculo solista que promete una velada inolvidable y de primer nivel.

La presentación tendrá lugar en el Centro Cultural “Manuel R. Camino” donde la agenda artística toma protagonismo cada mes fortaleciendo a la ciudad como punto de referencia dentro del circuito cultural de la región.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles únicamente en el portal web www.entradauno.com