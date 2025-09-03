Caleta Olivia se prepara para el 3° Outlet 2025 con grandes descuentos y sorteos

Este domingo 7 de septiembre, de 16:00 a 20:30, la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Caleta Olivia organiza una nueva edición del Outlet, que contará con la participación de 17 comercios locales. Habrá promociones, sorteos en redes sociales y un fuerte impulso al desarrollo comercial de la ciudad.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, Miriam Giorgia, confirmó la realización del 3° Outlet 2025, una propuesta que busca fortalecer las ventas y ofrecer a la comunidad precios diferenciales.

“Los comerciantes han solicitado poder realizar esta edición nuevamente, y desde la Cámara acompañamos este paseo de compras donde ellos pueden vender la mercadería de manera diferenciada en lo que sería un outlet”, señaló Giorgia en diálogo con La Mañana en Patagonia.

En esta oportunidad, 17 comercios locales se sumarán con ofertas especiales, invitando a los vecinos a recorrer las promociones de manera presencial y también a participar en los sorteos a través de redes sociales.

“Buscamos generar alternativas para sostener el comercio, porque como podemos ver, no se están generando ventas y es necesario salir adelante”, remarcó la dirigente.

El evento se desarrollará este domingo 7 de septiembre de 16:00 a 20:30, con el objetivo de impulsar el consumo local y brindar a los vecinos una oportunidad de acceder a productos con importantes descuentos.