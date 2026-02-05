Caleta Olivia: Realizaron inspección con comisión especial en la investigación por la desaparición de Mario García

El Ministerio de Seguridad provincial concretó este jueves un operativo de inspección ocular en el domicilio de Mario García, en el barrio 2 de Abril, en el marco de la causa que investiga su desaparición.

La medida fue ordenada por la Justicia y estuvo a cargo de Criminalística y una comisión investigadora especial del área de Investigaciones, integrada por seis efectivos con experiencia en delitos complejos, convocados desde distintas dependencias de la provincia para reforzar el abordaje técnico del caso.

Según se informó, el equipo trabaja de manera coordinada en la revisión integral del inmueble, levantamiento de rastros y búsqueda de cualquier elemento probatorio, bajo estrictas condiciones de reserva para no entorpecer el proceso judicial.

Desde la cartera de Seguridad se explicó que este tipo de comisiones se conforma únicamente en situaciones de relevancia o cuando la investigación requiere una profundización específica, concentrando personal especializado para reanalizar actuaciones y ampliar líneas de trabajo.

Asimismo, se indicó que es la segunda vez que se dispone la conformación de una comisión especial en esta causa, con el objetivo de intensificar las tareas y sumar nuevos recursos investigativos en esta etapa.

El ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, señaló que la investigación continúa activa y que se mantendrá el acompañamiento técnico necesario hasta obtener resultados, remarcando que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario.

En paralelo, la Justicia avanza con pericias complementarias, entre ellas estudios de ADN, cotejo de huellas y análisis de distintos indicios incorporados al proceso.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para que cualquier información relevante sea comunicada por los canales judiciales o policiales correspondientes.