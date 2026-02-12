Caleta Olivia: Convocatoria para la apertura de registros de Maestras/os de Apoyo a la Inclusión (MAI)

La secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, convoca a maestras/os de apoyo para que formen parte de un registro que les permitirá dar a conocer sus servicios y, asimismo, los demandantes podrán contratar sus prestaciones.
El objetivo de esta convocatoria es potenciar las acciones inclusivas en el ámbito educativo y actuar como nexo entre los profesionales y las personas que solicitan su asistencia.
Los interesados deberán dirigirse al edificio Dorotea, ubicado en la calle Rosario Vera Peñaloza N° 155, de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Los requisitos para el registro serán contar con copia de certificación habilitante (título y/o constancia correspondiente), inscripción en monotributo y seguro de trabajo vigente.
Al respecto, Johana Bujan, supervisora de Gestión y Diversidad Educativa, explicó que la idea es armar un empadronamiento de Maestras/os de Apoyo a la Inclusión (MAI) para contar con un listado, donde los padres podrán conocer qué profesionales brindan este tipo de servicio.
“De esta forma nosotros podremos brindarle un número de contacto para que se puedan comunicar con los maestros/as. Sabemos que muchos/as trabajan de forma particular, así que el objetivo es que ambas partes salgan beneficiadas por medio de este canal de comunicación”, finalizó.