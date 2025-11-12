Caleta Olivia: Continúa la capacitación para Auxiliares de Jardines Maternales Municipales

Se trata de una capacitación generada desde la Subsecretaría de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, que tiene como objetivo brindar diferentes herramientas relacionadas con temáticas que incluyen los derechos de los niños, literatura y expresividad, nutrición, prevención y proyección frente a delitos contra la infancia, entre otros. La idea es optimizar el servicio que se ofrece en los Jardines Maternales Municipales.

En esta oportunidad en el SUM del Centro Cultural se desarrollaron los dos últimos módulos que trataron sobre la Intervención integral en la protección de derecho infantil; el Uso y dependencia de dispositivos móviles; Delitos que vulneran los derechos infantiles, y los Procedimientos policiales en casos relacionados. Dicha jornada estuvo a cargo de los profesionales tanto de OPIDNNA (Organismo de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), como de la Sección de Apoyo Tecnológico de Caleta Olivia de la Policía de Santa Cruz.

En este sentido la subsecretaria de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, Francisca Gil, reiteró que buscan mejorar las habilidades de los auxiliares para potenciar sus capacidades a la hora de ejercer su trabajo.

“En la gestión del intendente Pablo Carrizo este fue uno de los indicadores que se nos encomendó, entonces queremos brindarle a la comunidad una mejor atención, por lo tanto, siempre estamos en la capacitación de los agentes municipales. La verdad que todos los asistentes están muy conformes con este proyecto de aprendizaje”, culminó.