Busquet: “Es fundamental que volvamos a implementar los Planes de Contingencia en las escuelas junto a Bomberos”

Así lo señaló el presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet, luego de la concreción de un plan de trabajo que incluye a Protección Civil con capacitación en primeros auxilios y RCP. “Las instituciones educativas vuelven a estar abiertas a la comunidad a la que pertenecen”, apuntó.

Hace doce años que no se realiza un Plan de Contingencia integral en las escuelas de Santa Cruz. En 2015 fue la última vez que se interactuó entre Bomberos de la provincia y las instituciones escolares, a través del Consejo Provincial de Educación.

En la última semana, además de la tarea articulada con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana para abordar temáticas de prevención en las instituciones educativas (el problema del grooming y “Senderos Escolares”), también se avanzó en lo que será este plan junto a Bomberos y Protección Civil de la provincia.

La política de volver a abrir las escuelas, también para prevención

“Es muy importante este trabajo en conjunto que estamos encarando ya que tiene como objetivo brindar seguridad a todos los integrantes de las comunidades educativas de los distintos establecimientos escolares”, explicó el titular de la cartera, Daniel Busquet.

“Por otro lado, esto también es importante porque se retoma un trabajo que no se había llevado adelante en muchos años, no solamente por falta de gestión sino porque no se dejaba ingresar a los bomberos a la escuela, en esta política de cierre que la gestión anterior había hecho de las instituciones educativas en relación a la comunidad”, detalló.

Para Bomberos es muy importante volver a las escuelas

Por su parte, el superintendente de Bomberos, comisario mayor Claudio Castro, señaló que volver a las escuelas “es de suma importancia porque los jóvenes son multiplicadores en materia de prevención, son los que van a replicar todo lo que ellos van a aprender”.

Por otra parte, destacó la importancia de “dotar de todas las herramientas a un centro educativo, o un lugar a donde se alberga mucha gente, posibilita que el día de mañana ante cualquier tipo de adversidad o contingencia se pueda realizar una evacuación preventiva ante cualquier tipo de alerta, no solo incendios”.

Además de la capacitación a todos los integrantes de la comunidad educativa, Castro informó que “se hará un relevamiento integral de todos los establecimientos educativos provinciales, incluyendo a las escuelas rurales, en cuanto a sus sistemas de protección contra incendios”.

Se suma capacitación en primeros auxilios y RCP

Sonia Farías es técnica en Higiene y Seguridad en el Trabajo y está a cargo de la Dirección Provincial de Mantenimiento y Coordinación Regional del Consejo Provincial de Educación.

“En esta mesa de coordinación tratamos todo lo que tiene que ver con relevamiento en materia de prevención y protección contra incendios en relación a extintores portátiles que hay en las escuelas, las vías de escape, todo lo que tiene que ver con cartelería de evacuación, bocas de incendio, planes de contingencia, RCP y primeros auxilios”, precisó.

“Además del trabajo de Bomberos, desde el área de Protección Civil serán los encargados de todo lo que tiene que ver brindar las capacitaciones sobre primeros auxilios y RCP (reanimación cardiopulmonar)”, apuntó.

Farías recordó que “antes los simulacros de evacuación se hacían tres veces por año y eso involucra a toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, porteros y mayordomos”. Es allí donde, en adelante, tendrá un rol importante de articulación la Secretaría de Gestión Educativa, cuya titular es María del Carmen Baños, quien participó de la mesa de trabajo.

A modo de cierre, la especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo señaló que “es muy bueno que se vuelva a reactivar todo lo que tiene que ver con materia de prevención y protección contra incendios. Es sumamente importante en las escuelas por el riesgo que eso conlleva”. “Hay que estar preparados siempre para cualquier tipo de contingencia que tengamos”, advirtió Farías.