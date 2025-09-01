Bomberos intervino de forma preventiva en accidente de tránsito sobre Ruta Provincial N° 17

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad que ayer, 31 de Agosto, aproximadamente 14:40 hs personal de la División Comisaria 2da y la División Cuartel 15 de Comandante Luis Piedra Buena, intervino en un hecho vial registrado sobre la Ruta Provincial N°17, a unos 2 kilómetros de su intersección con la Ruta Provincial N°288.



El aviso fue solicitado a través de Protección Civil Municipal, por lo que se comisionó personal de Comisaria y bomberil de Rescate y Salvamento con una dotación de efectivos.



Al arribar, se constató la presencia de un vehículo Renault Sandero, que se hallaba volcado sobre la banquina, posicionado sobre su techo, sin ocupantes en su interior. Se procedió a la inspección preventiva, verificando que no existieran pérdidas de fluidos inflamables ni riesgo de combustión, asegurando el lugar hasta la finalización de las tareas.



La persona que conducía el rodado una mujer mayor de edad, manifestó que perdió el control del vehículo debido a ser un camino de ripio encontrándose húmedo, siendo asistida en el lugar y posteriormente trasladada por personal médico hacia el nosocomio local para su revisión, fines preventivos, no resultando con lesiones conforme certificación médica.

