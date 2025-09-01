EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Bomberos intervino de forma preventiva en accidente de tránsito sobre Ruta Provincial N° 17

Compartir

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad que ayer, 31 de Agosto, aproximadamente 14:40 hs personal de la División Comisaria 2da y la División Cuartel 15 de Comandante Luis Piedra Buena, intervino en un hecho vial registrado sobre la Ruta Provincial N°17, a unos 2 kilómetros de su intersección con la Ruta Provincial N°288.


El aviso fue solicitado a través de Protección Civil Municipal, por lo que se comisionó personal de Comisaria y bomberil de Rescate y Salvamento con una dotación de efectivos.


Al arribar, se constató la presencia de un vehículo Renault Sandero, que se hallaba volcado sobre la banquina, posicionado sobre su techo, sin ocupantes en su interior. Se procedió a la inspección preventiva, verificando que no existieran pérdidas de fluidos inflamables ni riesgo de combustión, asegurando el lugar hasta la finalización de las tareas.


La persona que conducía el rodado una mujer mayor de edad, manifestó que perdió el control del vehículo debido a ser un camino de ripio encontrándose húmedo, siendo asistida en el lugar y posteriormente trasladada por personal médico hacia el nosocomio local para su revisión, fines preventivos, no resultando con lesiones conforme certificación médica.

Cárdenas: “El trabajo de cada agente del ministerio se tradujo en una jornada que hizo feliz a cada niña y niño presente”

Gran jornada de cierre del Mes de las Infancias en el Ministerio de Desarrollo Social

29ª edición de la Copa Mes de la Niñez de Taekwondo ITF en el Complejo Municipal

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas