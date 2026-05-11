Boggio: “Todos los estamentos del Estado trabajaron desde el primer momento para asistir a las familias y resguardar la zona”

Así lo manifestó la ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio, durante el desarrollo del operativo integral de asistencia llevado a cabo en Perito Moreno. A la vez, destacó la contención y el acompañamiento a las familias afectadas.

En este contexto, equipos del Gobierno provincial y el Municipio, desplegaron un operativo integral de asistencia, contención y seguridad en la zona afectada, tras la explosión seguida de un voraz incendio que se desató este domingo a la noche en un complejo habitacional de Perito Moreno, dejó como saldo al momento tres personas fallecidas, entre ellas un bebé.

La ministra Soledad Boggio confirmó asistencia inmediata a las víctimas, derivaciones médicas y tareas de prevención en la zona afectada, mientras se aguardan las actuaciones judiciales.

En diálogo con LU14 Radio Provincia, Boggio informó que el Gobierno provincial tomó conocimiento de la emergencia alrededor de las 21:30 y que, por orden del gobernador, equipos de Protección Civil se trasladaron de manera urgente al lugar.

“Nos pusimos en contacto con la situación y por orden del gobernador nos trasladamos inmediatamente. Llegamos a la una de la mañana y comenzamos a trabajar en el sitio”, señaló la ministra.

Asistencia a sobrevivientes y derivaciones médicas

Según precisó, las personas afectadas fueron asistidas inicialmente en el hospital de Perito Moreno, desde donde se realizaron derivaciones a distintos centros de salud.

“Hay una persona adulta en Las Heras y cuatro menores en el Hospital Zonal de Caleta Olivia que se encuentran bajo atención médica desde anoche”, detalló.

La funcionaria indicó que uno de los fallecidos fue trasladado a la morgue y que posteriormente se concretaron las tareas de extracción correspondientes.

Trabajo interinstitucional y prevención de riesgos

Boggio destacó la intervención coordinada de distintas áreas del Estado, junto al Ministerio de Seguridad, autoridades municipales y equipos técnicos.

“Todos los estamentos del Estado trabajaron desde el primer momento para asistir a las familias y resguardar la zona”, afirmó.

Asimismo, explicó que las condiciones estructurales del lugar requieren evaluación permanente debido al riesgo de derrumbe.

“Las paredes han cedido considerablemente y existe peligro estructural, por eso se deben extremar las medidas de seguridad antes de continuar con cualquier intervención”, señaló.

Contención a familias y relevamiento en la zona

Equipos provinciales brindan acompañamiento a los familiares y coordinan traslados de personas que llegan desde otras provincias. En paralelo, Protección Civil realiza un relevamiento en el área afectada y sectores linderos, tras registrarse daños materiales y evacuaciones preventivas.

Respeto por la investigación judicial

La ministra sostuvo que el Gobierno provincial aguardará las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho.

“Esperaremos las actuaciones de la Justicia y la información oficial que se brinde sobre lo ocurrido”, expresó.

Desde el Ejecutivo provincial reiteraron el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar asistencia, seguridad y acompañamiento a la comunidad.