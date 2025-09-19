Beneficios impositivos para fomentar el empleo registrado en la zona norte de Santa Cruz

El jefe de la Agencia de la Secretaría de Trabajo, José Morodiel, explicó los alcances de la actualización del Decreto 1085 (antes 551), que reduce las contribuciones patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores. Además, referentes de empleo destacaron la importancia de los entrenamientos laborales como paso previo a la inserción laboral.

En diálogo con Voces y Apuntes, José Morodiel, jefe de la Agencia de la Secretaría de Trabajo, detalló los beneficios de la actualización del Decreto 1085 (antes 551), que busca incentivar la registración de trabajadores mediante reducciones impositivas para los empleadores.

“La actualización del decreto establece más que nada una reducción en las contribuciones patronales. Esto aplica para quienes toman nuevos empleados, no para los que ya están registrados. El beneficio es del 100% para empleados en jornada completa y del 50% para media jornada”, explicó Morodiel.

El funcionario señaló que el impacto económico es considerable:

“En un empleado de comercio, por ejemplo, una liquidación de un administrativo A de jornada completa ronda los $1.100.000 de bolsillo. Al abonar el formulario 931, el empleador paga cerca del 64% en aportes y contribuciones, unos $610.000. Con este beneficio, el ahorro se acercaría a un 40%, quedando en alrededor de $350.000. Es un ahorro muy significativo, sobre todo mientras más empleados se sumen”.

Morodiel destacó que la medida tiene alcance nacional y aplica a todos los convenios colectivos. Según explicó, forma parte de una política del Gobierno Nacional que apunta a reducir la presión impositiva e incentivar la formalización del empleo.

Por su parte, Sia Caro, supervisora de entrenamientos laborales, subrayó la importancia de esta etapa como paso previo a la inserción laboral.

“El entrenamiento laboral es la primera parte de la inserción. Los jóvenes cumplen cuatro horas con un encargado del comercio o empresa para aprender lo básico y adquirir experiencia. Dura entre 3 y 6 meses según el rubro, y para el empleador no tiene costo, salvo la ART. En estos últimos tiempos se han dado muchas experiencias de entrenamiento”, detalló.

Finalmente, Paula Quiroga, referente territorial de empleo, remarcó el trabajo conjunto con las oficinas de empleo municipales de la zona norte.

“La agencia abarca Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado y Las Heras, donde articulamos con las oficinas de empleo municipales. El objetivo es que los jóvenes puedan hacer el entrenamiento y luego avanzar en la inserción laboral en el mismo lugar”, explicó.

De esta manera, la combinación entre beneficios impositivos y programas de capacitación busca impulsar tanto a empleadores como a jóvenes trabajadores, favoreciendo la formalización laboral y el crecimiento del empleo registrado en la región.