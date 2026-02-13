EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Balance positivo de los Juegos de Verano de Pádel

Compartir

Hoy finalizó esta competencia con gran participación que se dio lugar en el gimnasio Alejandro Hilgemberg, el cual se inició el lunes 9 de Febrero. 

Para esta ocasión participaron 13 equipos en la categoría de 7ma mixta que pudieron competir del certamen. 

Para ampliar sobre esta actividad el Profesor Juan Nieto menciono:” Continuaremos haciendo este tipo de eventos durante lo que queda del verano y se podría decir que fue un saldo muy positivo”. 

Al mismo tiempo el profesor comentó que es una disciplina que ha crecido mucho en este último tiempo”. 

Además Nieto invitó a los que quieran participar que se acerquen al Gimnasio que se encuentra en el barrio 26 de Junio, para coordinar con los profesores.

Carnaval 2026: Río Gallegos vivirá una tarde de música y recreación en la Laguna Ortiz

Balance positivo de los Juegos de Verano de Pádel

Deporte y Recreación inició su agenda con las actividades anuales del 2026

También