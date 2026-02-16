Balance exitoso de los Carnavales Caletenses 2026

Con amplia convocatoria de los vecinos y un clima que acompañó los dos días de celebración en la costanera local, donde tuvo la participación de 17 murgas y comparsas de la localidad y de zonas cercanas de la región, junto a artesanos, áreas municipales, organizaciones intermedias y sociales.

En ese contexto Dana Moreno subsecretaria de Cultura comentó al respecto : “La familia eligió estar acá, estamos muy contentos de eso”

Al mismo tiempo la subsecretaria destacó: “Quiero agradecer al Intendente Pablo Carrizo y todas las secretarias del Municipio que trabajaron mucho para que esto se pudiera realizar, esta dentro de la planificación anual y es un trabajo de toda nuestra área”

Para finalizar Moreno subrayó: “Siempre buscamos darle la vuelta para seguir creciendo es nuestro desafío”

Cabe destacar que este evento organizado por la Municipalidad se consolida en su importancia para las celebraciones populares de la región.