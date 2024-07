Avendaño: “El temporal de nieve es bastante grande y eso produce fallas en el interconectado”

Así lo indicó por la mañana el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Jorge Avendaño a LU 14 Radio Provincia, tras la interrupción de energía eléctrica que se producía en la capital santacruceña.

Al respecto, Avendaño afirmó que los cortes se generaron a partir de anoche debido a problemas de congelamiento “fue una falla bifásica (dos líneas que se conectan) en el tramo que maneja la empresa Transpa, entre La Esperanza y Río Gallegos. Y se debe al temporal de nieve que es bastante grande y lo estamos sufriendo”.

En tal sentido dijo que “la empresa ubicó el cable dañado, y debe repararlo” pero igualmente subrayó que “estas son líneas que no han tenido mantenimiento no por culpa de las empresas -transpa o transener-, sino porque no les han permitido hacerlo y eso ha dificultado su calidad”.

El titular de la empresa santacruceña también indicó que “durante estas horas, de las 8 de la mañana hacia adelante, hemos tenido inconveniente en toda la línea de Puerto Madryn hacia Río Gallegos, que afectó lo que se llama la zona norte de Santa Cruz, quedó Pico Truncado hacia La Esperanza, solamente Caleta Olivia en ese primer momento nunca se le cortó, tuvo energía. Poco a poco se fue recuperando, tensionando todo el sistema interconectado y había quedado pendiente un tramo a 48 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, que se logró subsanar”.

Luego ante la pregunta sobre los beneficios del interconectado dijo que es “fundamental para el desarrollo de una provincia. Tenemos energía mucho más económica, un sistema más estabilizado. Lo que sucede es que por muchos años no recibió el correcto mantenimiento, ahí viene el error. Hay que mantener todo un sistema de interconexión correctamente y los gobiernos anteriores no lo han hecho”, agregó que “las empresas han solicitado los cortes para poder trabajar, pero hubo siempre negativas”.

El funcionario provincial remarcó que “nosotros somos responsables, queremos recuperar todo lo que no se hizo, lo vamos a hacer, fundamentalmente el mantenimiento, retrasado por largo tiempo”.

“Esta provincia no se va a mejorar en seis meses, es un trabajo arduo, hay que hacerlo progresivamente, va a llevar un par de años, estamos hablando de inversiones en dólares, por eso recalcó, así como no se le prestó atención a todo un sistema energético, ahora estamos hablando de más tiempo de soluciones concretas”.

“El sistema es débil pero lo único que podemos decirle a la población es que estamos trabajando altamente, con seriedad, son muchas horas que nuestra gente le dedica todos los días y estamos abocados para dar respuestas con los recursos que tenemos. Esto no es milagroso, esto va a llevar mucho tiempo y tenemos que ser conscientes todos. Lo que antes no se exigió, hoy hay que recomponerlo y eso va a llevar mucho, mucho tiempo”, manifestó Jorge Avendaño.

Sobre la consulta de la Reserva fría dijo “se encuentra activa” sin embargo se recordó que en el transcurso del día podrían producirse otras interrupciones de energía eléctrica por lo que se pide a la población tomar los recaudos necesarios.