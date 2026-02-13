Avanzan las obras en distintos puntos de la ciudad

Desde la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Obras y Servicios y el área de Transporte del Municipio continúan llevando a cabo los trabajos programados y avanzan rápidamente en la ejecución de cada trabajo que se lleva adelante durante este último periodo.

Cabe recordar que estas tareas se vienen desarrollando en distintos puntos donde ya se empiezan a visibilizar las mejoras cómo en la Avenida Costanera, calle Almirante Brown y Juan Álvarez. Asimismo, en forma paralela, se continúa interviniendo la calle Juana Terraz e intersección con la ruta provincial N° 12.

En dichas zonas se procedió al hormigonado de calles, baches y se efectuó la construcción de nuevas veredas.

En este contexto, José Camacho, Secretario de Obras y Servicios, explicó que todos los trabajos que se están llevando adelante en estos sectores ya estaban programados desde hace mucho tiempo.

“Contamos con la mano de obra municipal y eso es muy importante a la hora de avanzar dentro de lo programado. La idea es mejorar la ciudad paulatinamente y, en este caso, la costanera local; desde ya agradecemos a todo el personal que está acompañando estas labores”, concluyó.