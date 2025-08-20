Avance de obras viales en distintos barrios de la ciudad

Desde la Municipalidad de Caleta Olivia se llevan adelante trabajos de asfalto, bacheo y canalización en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Perito Moreno, Parque y Unión, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y las condiciones de circulación.

El secretario de Obras Públicas y Servicios, José Camacho, detalló que las tareas se realizan “en conjunto con el sector de planificación, con los topógrafos y con la cuadrilla de obras” y agregó que también trabajan coordinadamente con Servicios Públicos.

En relación con las obras sobre la calle Alvear, Camacho explicó: “Va a llevar un asfalto, pero el primer paso vendría a ser el canal que tenemos que realizar al aire libre. Ahora estamos mejorando el tipo de suelo de la calle, llenándola con ripio, piedras y después ya vamos a compactar y a asfaltar”.

Respecto a los trabajos en el barrio Perito Moreno, indicó: “Estamos trabajando con esta falencia que teníamos, del escurrimiento del agua. Estamos realizando la pendiente adecuada para que el día de mañana no tengan ningún problema de filtración en las viviendas”.

El funcionario señaló que también se desarrollan intervenciones en otros puntos de la ciudad: “Estamos abarcando varios sectores con el tema de los bacheos. Hoy en día estamos principalmente en el barrio Parque. Vamos realizando bacheos tanto con adoquín como con hormigón”.

Sobre las tareas en el barrio Unión, comentó que avanzan en inmediaciones del Ce.M.E.P.A. y que se trabaja “en conjunto con Servicios Públicos con respecto al tema de las tapas de cloaca. Un tema que se nos presenta a la hora de bachear”.

Finalmente, mencionó la obra en ejecución en el barrio Nuevos Pobladores: “Estamos con el tema del asfalto y colocando los cordones cuneta”, concluyó Camacho.