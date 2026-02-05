Autoridades provinciales encabezaron una mesa de diálogo con empresarios y gremios de la estiba

Dando continuidad a las mesas de trabajo previamente realizadas, el Gobierno de Santa Cruz llevó adelante el día de hoy una reunión con empresarios del sector pesquero y representantes gremiales de la estiba de banquina grande, con el objetivo de ordenar agendas, avanzar en definiciones operativas y fortalecer la paz social en el Puerto Caleta Paula.

El encuentro fue encabezado por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el ministro de Economía, Ezequiel Verbes y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata; acompañados por el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, y contó con la participación del subsecretario de Coordinación Pesquera, David Noriega; el coordinador General de la Un.E.Po.S.C., Walter Uribe y autoridades del Ministerio de Trabajo, tanto a nivel provincial como de la delegación Caleta Olivia. También estuvieron presentes empresarios del sector pesquero y referentes de la estiba de banquina grande.

Durante la reunión se abordaron temas fundamental para el normal funcionamiento de la actividad, entre ellos las fechas para la presentación de la nueva lista de estibadores, la fecha límite para la entrega de la indumentaria de trabajo, los plazos vinculados a la cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y la apertura de paritarias, que estará a cargo del Ministerio de Trabajo, a través de su delegación en Caleta Olivia.

Asimismo, se avanzó en la necesidad de establecer un puesto fijo de control y seguridad para el ingreso al puerto, que incluya controles de alcoholemia y toxicológicos, como parte de una política integral de prevención y cuidado laboral.

En ese marco, la ministra Nadia Ricci destacó la importancia del diálogo como herramienta central de la gestión y expresó que “estas mesas de trabajo permiten ordenar, dar previsibilidad y garantizar que el desarrollo productivo vaya de la mano del cuidado de los trabajadores y la paz social en nuestros puertos”.

Por su parte, el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, subrayó el rol del Estado como articulador y destacó que “desde la Secretaría de Pesca acompañamos estos espacios de diálogo permanente porque son fundamentales para mejorar la pesquería en Santa Cruz y consolidar un sector que sea sostenible, competitivo y con reglas claras”.

Cabe señalar que los empresarios del sector manifestaron su predisposición a sostener el diálogo con los gremios, con el objetivo de aunar criterios de trabajo y garantizar la continuidad operativa en el Puerto Caleta Paula. En la misma línea, las representaciones gremiales expresaron su voluntad de mantener canales de comunicación abiertos.

Desde el Gobierno Provincial se reafirma el compromiso de continuar presentes en las mesas de diálogo, promoviendo acuerdos que fortalezcan la actividad pesquera, el empleo y el desarrollo productivo de Santa Cruz.