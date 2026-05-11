Andrés Casanova: “Vamos a trabajar para modernizar el sistema y la conectividad en toda Santa Cruz”

Lo manifestó el nuevo subsecretario de Transporte, Andrés Casanova, quien además destacó que uno de los principales objetivos de la gestión será avanzar en la modernización del área, mejorar los servicios y fortalecer la presencia territorial en toda la provincia.

El Gobierno de Santa Cruz a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, puso en funciones al nuevo subsecretario de Transporte, Andrés Casanova, quien asumió el cargo con el compromiso de profundizar las políticas vinculadas a la conectividad aérea y terrestre, la modernización administrativa y el fortalecimiento del trabajo territorial en toda la provincia.

En sus primeras declaraciones tras asumir la responsabilidad, Casanova agradeció la confianza depositada por el gobernador Claudio Vidal y por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci.

“Primero, estoy muy agradecido al gobernador Claudio Vidal y a la ministra Nadia Ricci por la confianza que han depositado en mí para desempeñar esta función”, expresó.

Asimismo, valoró el trabajo realizado por el subsecretario saliente, y aseguró que continuará fortaleciendo las líneas de trabajo impulsadas por el Ejecutivo Provincial.

Modernización y nuevas tecnologías

Casanova indicó que una de las prioridades será avanzar en la modernización de los procesos administrativos y de fiscalización dentro del área.

“Estamos buscando modernizar el área, trabajar con nuevas tecnologías y agilizar los trámites para que las empresas y los trabajadores tengan menos tiempo haciendo trámites y más tiempo ejerciendo en sus lugares de trabajo”, señaló.

En ese sentido, adelantó que se trabaja en herramientas digitales para optimizar las tareas de fiscalización en rutas y mejorar la transparencia de los procedimientos. “Vamos a trabajar en la modernización de las actas de fiscalización y en el desarrollo de aplicaciones que permitan trabajar de manera remota y más ágil”, explicó.

Además, destacó que ya se vienen realizando capacitaciones conjuntas con la Policía de la Provincia y que continuarán fortaleciendo la formación del personal de la Subsecretaría.

Más conectividad y presencia territorial

El nuevo funcionario provincial remarcó que uno de los principales pedidos del gobernador es fortalecer la conectividad en todo el territorio santacruceño.

“El compromiso que nos pide el gobernador y la ministra es avanzar con todo lo que permita una mayor conectividad dentro de la provincia y estar más cerca de la gente”, afirmó.

También indicó que continuarán trabajando en políticas vinculadas al transporte terrestre, aéreo y aeroportuario, además de sostener y ampliar programas como el boleto estudiantil.

“Vamos a seguir trabajando con el boleto estudiantil para llegar a más localidades con este beneficio a las familias santacruceñas”, sostuvo.

Trabajo articulado con municipios y organismos

Casanova aseguró que la Subsecretaría mantendrá un fuerte trabajo conjunto con municipios y organismos provinciales. “Vamos a hacer presencia en todas las localidades para ver en qué podemos trabajar y ayudar”, manifestó.

En esa línea, explicó que ya existen tareas articuladas con organismos como la Administración General de Vialidad Provincial, Servicios Públicos Sociedad del Estado e YCRT, entre otros entes provinciales.

Asimismo, confirmó que trabajarán junto a Protección Civil en el marco del operativo invernal, de cara a la próxima temporada de bajas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Avances en el tren Jaramillo–Fitz Roy

Por otra parte, el subsecretario se refirió al proyecto ferroviario entre Jaramillo y Fitz Roy, iniciativa que forma parte de las acciones de recuperación de infraestructura impulsadas por el Gobierno Provincial. No obstante, adelantó que próximamente se anunciará la fecha para la realización de las pruebas correspondientes.

“Estábamos planificando hacer el lanzamiento de la prueba este martes, pero debido a la situación ocurrida en Perito Moreno y algunas cuestiones técnicas se reprogramó”, indicó.

A través de estas acciones, el Gobierno de Claudio Vidal reafirma su compromiso con la modernización del sistema de transporte provincial, el fortalecimiento de la conectividad y la implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los santacruceños.