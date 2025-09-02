Amplio operativo de la DDI Pico Truncado en investigación por homicidio



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 1 de septiembre de 2025, se concretó en la ciudad de Pico Truncado un importante despliegue policial encabezado por el DDI Pico Truncado, en el marco de la causa judicial caratulada “S/Muerte R/Víctima Toledo Vargas Nelson Hugo”.



El operativo comenzó a las 08:30 horas y se desarrolló bajo directivas del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Marcelo Nieva Figueroa. Se ejecutaron siete órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la ciudad, además de requisas personales y vehiculares.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre los que se destacan: armas de fuego, municiones de distintos calibres, vainas servidas, prendas de vestir, calzado y varios teléfonos celulares, todos vinculados a la línea investigativa que se sigue en la causa.

Una investigación sostenida



Cabe resaltar que estas diligencias fueron el resultado de un trabajo minucioso y sostenido de la DDI Pico Truncado, que se abocó a la recolección y análisis de información.

A partir de un dato inicial, los investigadores desplegaron diversas tareas de campo y gabinete, que incluyeron relevamientos, verificaciones, seguimientos controlados y entrecruzamiento de información. Esta labor permitió fundamentar las medidas judiciales solicitadas y ejecutar un operativo coordinado en distintos sectores de la ciudad.



Coordinación y resultados



Las acciones culminaron con ocho personas demoradas las cuales directivas de la sede judicial, establecieron domicilio quedando a disposición del magistrado interviniente. Los elementos secuestrados serán sometidos a pericias técnicas que buscan aportar mayores precisiones al esclarecimiento del hecho.

El procedimiento fue supervisado por el Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado ZN, y contó con la colaboración de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, División Investigaciones Caleta Olivia, División Apoyo Tecnológico Caleta Olivia y personal de las Divisiones Comisarías Primera y Segunda de Pico Truncado.

Con estas acciones, la Policía de Santa Cruz reafirma su compromiso en el esclarecimiento de delitos complejos y en el acompañamiento permanente a la labor judicial.

