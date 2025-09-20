Álvarez recorrió la obra del edificio de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios

Este viernes, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, junto a autoridades del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, recorrieron la obra del edificio que se construye para la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB).

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, contempla la construcción de un salón de usos múltiples, la instalación de baños públicos, cuatro vestuarios y cabinas de transmisión.

Desde la inspección técnica del IDUV, informaron sobre los avances: “La obra se encuentra en la etapa de preparación de encofrados de columnas y vigas de encadenado, con su llenado de un hormigón de calidad H21, cumpliendo con las normas vigentes. Esto cubre una parte de la superficie cubierta de aproximadamente 345 m², para luego continuar con la colocación de viguetas de hormigón constante en forma de T invertida, sobre las que se apoyarán los ladrillos”.

Durante el recorrido estuvieron presentes, el presidente de IDUV, Cristian Mansilla; las gerentas Carina Vera, Paola Ciancio y Pamela Luna; y los inspectores Gabriel García y Eduardo Tolosa.