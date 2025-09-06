Álvarez encabezó reuniones y realizó una recorrida de trabajo en la Cuenca Carbonífera

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, visitó la localidad de 28 de Noviembre, donde recorrió las obras en marcha por parte del Gobierno Provincial, las tareas de Vialidad con el reacondicionamiento de rutas y se reunió con representantes de organismos estatales.

Durante la recorrida, Álvarez estuvo acompañado por el presidente de Distrigas S.A., Marcelo de la Torre, el vicepresidente de Vialidad Provincial, Daniel Loncon, el coordinador de Entes Provinciales Hugo Garay, y las concejales Mariana Mercado y Beatriz Guanaco, junto a los representantes de 28 de Noviembre, Gabriel Torrengo y Juana Albarracín.

En el predio de Distrigas, confirmaron la cesión de aproximadamente una hectárea a la Secretaría de Estado de Deportes de Santa Cruz, donde se construirá una cancha de fútbol 11 de césped sintético, con cerramiento perimetral, tribunas y espacios anexos. Se trata de una obra emblemática para el deporte y la comunidad local, que se desarrollará en etapas.

La comitiva también se trasladó hasta la zona donde se llevan adelante los trabajos de acondicionamiento en la Ruta Complementaria Nº 20, ejecutados por Vialidad Provincial a través de su delegación en la Cuenca Carbonífera. Allí verificaron en terreno el avance de obras que buscan mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Finalmente, concretaron una reunión en Vialidad Provincial con representantes de distintos organismos estatales en el marco de un esquema de trabajo mancomunado que apunta a dar respuestas coordinadas a las demandas de la zona.