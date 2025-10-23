Álvarez destacó el apoyo provincial al deporte y la cultura en el Centenario del Hispano Americano

El jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Daniel Álvarez, representó al Gobierno Provincial en el acto por el 100° Aniversario del Club Deportivo Hispano Americano y brindó un emotivo discurso. Durante su intervención, Álvarez destacó la importancia de registrar la historia de la institución y reafirmó el compromiso del gobierno con el deporte y la cultura.

Álvarez se refirió a la publicación del libro “Hispano Americano – Centenario Celeste” como un elemento esencial para las nuevas generaciones: “Cuando las imágenes de archivo van acompañadas por la literatura, en este caso plasmadas en un libro, nos ayudan a que no se pierdan el aporte, el sacrificio de mujeres y de hombres que, a lo largo de la historia, ayudaron a poner ladrillo sobre ladrillo, construyendo lo que hoy es el Hispano Americano”.

El funcionario resaltó el rol del club a nivel regional: “El Hispano Americano es a nivel regional una institución que se destaca, que nos ha llenado de orgullo en muchas disciplinas que hoy tiene deportistas que están con sus brazadas y patadas destacándose en el mundo”.

Además, se sumó al reconocimiento de quienes construyeron la historia del club y ya no están, señalando que “seguramente habrán acompañado con su aplauso desde la tribuna del cielo”.

En un momento de su discurso, Álvarez ratificó la política de apoyo del Gobierno Provincial a las instituciones deportivas, a pesar de las dificultades económicas: “Si hay algo que los gobiernos nunca tienen dejar de hacer es apoyar al deporte, a la cultura porque son sin dudas las herramientas que posibilitan tener una generación sana de personas”.

Finalmente, el jefe de Gabinete anunció el compromiso de la provincia para garantizar que la obra esté al alcance de más socios: “Vamos a colaborar desde la provincia para que podamos hacer una edición más con los recursos que tenemos”.