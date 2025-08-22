Allanamientos y operativo policial en Río Gallegos: recuperan una motocicleta robada

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, con fecha 21 de agosto de 2025, siendo las 07:30 horas, personal de la División Comisaría Quinta inició actuaciones preventivas de oficio, tras ser alertado por el Centro de Despacho sobre un hecho ilícito ocurrido en calle Juan Carlos Oliva al 600 de esta ciudad capital.

Constituidos en el lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda, quien manifestó que al levantarse y dirigirse al pasillo interno de su domicilio constató que personas desconocidas habían ingresado sin ejercer violencia y sustraído una motocicleta marca Corven Energy 110, color negra, y una bicicleta rodado 29, marca Exer, color rojo y negro, esta última perteneciente a un familiar.

Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención al personal de la División Investigaciones y del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron tareas de relevamiento y análisis de cámaras de seguridad aportadas por el damnificado. En dichas secuencias fílmicas se observó a un individuo con características definidas, retirarse del lugar con la motocicleta sustraída tras forzar el sistema de traba de volante.

En el marco de las tareas investigativas y en coordinación con personal del servicio especial de la División Comisaría Segunda, se logró establecer que las características físicas del sujeto coincidían con un individuo identificado por la policía, por lo que se dispuso vigilancia sobre un domicilio ubicado en calle Raúl Segovia al 800.

Más tarde, a las 12:50 horas, personal del Comando de Patrullas informó el hallazgo de la motocicleta denunciada en el sector de estacionamiento del supermercado “La Anónima”, ubicado en Av. Lisandro de la Torre. La misma fue secuestrada y trasladada a la Comisaría Quinta, quedando bajo resguardo.

Posteriormente, siendo las 14:15 horas y conforme a la Orden de Allanamiento librada por el Juzgado de Instrucción Nº Tres, se realizó un procedimiento en el domicilio en cuestión. El operativo fue llevado adelante por personal policial interviniente, arrojando resultado negativo en cuanto a la localización del sospechoso, continuándose con las diligencias tendientes a dar con su paradero.

La investigación permanece en curso, bajo la órbita judicial competente, y la policía continúa con las tareas para esclarecer el hecho en su totalidad.