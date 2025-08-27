Allanamiento en Río Gallegos tras un hurto a un taxista

Un pasajero escapó sin pagar el viaje y robó un celular. La Policía logró identificarlo y detenerlo en el Barrio San Benito.

En la madrugada del 26 de agosto, la Policía de Santa Cruz intervino en un hecho de hurto ocurrido en el Barrio San Benito de Río Gallegos, luego de que un taxista denunciara haber sido víctima de un pasajero que descendió del vehículo sin abonar el viaje y se llevó un teléfono celular que se encontraba dentro del automóvil.

El hecho se registró alrededor de las 00:37 horas, cuando el trabajador del volante alertó a las autoridades sobre la situación y señaló el complejo habitacional hacia donde el individuo había escapado. A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que el presunto autor residía en uno de los departamentos de la zona.

Con la intervención del Juzgado de Instrucción N° 3, la Policía montó una consigna en el lugar y, horas más tarde, a las 12:20, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio señalado. El procedimiento arrojó resultados positivos: se secuestraron elementos vinculados al caso y se procedió a la aprehensión del sospechoso.

Tras cumplirse los plazos legales, el detenido recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a disposición de la Justicia y obligado a fijar domicilio.