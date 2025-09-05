Allanamiento en Perito Moreno: encuentran animales robados, armas y droga en una vivienda

Un operativo policial realizado por la División Operaciones Rurales en Perito Moreno permitió el secuestro de 23 ovinos, armas, municiones, droga y otros elementos de interés en una vivienda de calle Belgrano. El propietario del domicilio quedó a disposición de la Justicia y la investigación sigue abierta.

La División Operaciones Rurales (D.O.R.) de Perito Moreno llevó adelante un allanamiento con resultado positivo este miércoles 4 de septiembre, tras una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de animales en un domicilio de calle Belgrano al 1900.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron desde la vía pública la existencia de ovinos, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento al Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras. La medida, ejecutada a las 15:05 horas con apoyo de la Comisaría local y la DDI, permitió hallar en el interior un corral improvisado con 23 ovejas de diferentes señales, presuntamente vinculadas a recientes hechos de abigeato.

Además, se incautaron una mochila con maneas y cuchillo, un Chevrolet Corsa Classic, borceguíes, un chaleco portaobjetos policial, dos vainas servidas calibres .223 y .22, así como 11 gramos de cocaína, una balanza electrónica y cortes de bolsas de nylon.

Tras el hallazgo de estupefacientes, tomó intervención la Fiscalía Federal Descentralizada con asiento en Caleta Olivia. Más tarde, alrededor de las 16:00 horas, el propietario de la vivienda fue interceptado en calle Gobernador Moyano. Al advertir la presencia policial, intentó deshacerse de su celular arrojándolo entre pastizales, aunque fue recuperado y secuestrado por los uniformados.

El hombre, mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia y fijó domicilio mientras continúa la investigación para determinar la procedencia de los animales y los elementos secuestrados, en el marco de varias denuncias recientes en la localidad.