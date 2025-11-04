ADOSAC anunció un nuevo paro y exigió respuestas al CPE

La Asociación Docentes de Santa Cruz realizó su Congreso Extraordinario y resolvió un paro de 48 horas, además de una extensa lista de reclamos ante la falta de diálogo con las autoridades provinciales.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) llevó a cabo su Congreso Extraordinario con la participación de delegados y delegadas de las 14 filiales de la provincia. El Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días miércoles 5 y viernes 7 de noviembre, en reclamo de respuestas urgentes por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Entre las resoluciones, se destaca el pedido de renuncia de las autoridades del CPE ante la falta de diálogo y respuestas, el rechazo al recorte de las Plantas Orgánicas Funcionales —que pone en riesgo más de 1.500 puestos de trabajo—, y la exigencia de obras de mantenimiento y condiciones seguras en los establecimientos educativos de toda la provincia.

Además, el gremio solicitó que el CPE reconozca las inasistencias docentes de Caleta Olivia debido a la emergencia hídrica que atraviesa la localidad.

En un extenso anexo, ADOSAC también pidió anular las multas impuestas al sindicato, revisar acuerdos que afectan el régimen de licencias docentes, otorgar subsidios habitacionales a docentes de El Chaltén, y garantizar el pago de haberes, títulos y condiciones laborales igualitarias. Asimismo, repudiaron el uso indebido de los haberes por parte del Banco Santa Cruz y exigieron la reparación edilicia de instituciones educativas en Río Turbio, Caleta Olivia, Pico Truncado, Perito Moreno y otras localidades.

El Congreso también manifestó su rechazo al DNU 340/25 del Gobierno nacional, que busca declarar a la educación como servicio esencial, eliminando la paritaria docente. En ese sentido, reafirmaron la defensa del derecho a huelga y de la educación pública como bien social.