“Adolescentes en Acción” en el Teatro Municipal de Río Gallegos

Este fin de semana se realizará el 1° Encuentro de Teatro denominado “Adolescentes del Sur en Acción”. Más de 150 adolescentes y jóvenes de Río Gallegos y Puerto San Julián presentarán sus obras en este evento organizado por el municipio local.

La actividad se desarrollará en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita.Participarán seis elencos riogalleguenses y dos sanjulianenses. Habrá funciones gratuitas en el Teatro Municipal y talleres en la Casa de la Juventud.

La profesora Natalia Behrens, a cargo de la iniciativa e integrante del equipo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio de Río Gallegos, contó que “desde el año pasado queríamos generar un espacio para que los adolescentes compartan sus experiencias teatrales” y destacó que “estamos muy felices porque se generó una movida cultural importante, adolescentes y jóvenes tendrán la oportunidad de mostrar su creatividad en el escenario”.

Las funciones teatrales se desarrollarán en el Teatro Municipal (San Martín 843), con entrada libre y gratuita, mientras que los talleres son con inscripción previa y se llevarán a cabo en la Casa de la Juventud (Almirante Brown y Elcano).

CronogramaSábado 2315:15 horas: acto de apertura16:00 horas: Obra “Intensamente” del grupo “El viento nos amontona” (Río Gallegos)18:00 horas: Obra “La secreta trama de un absurdo delito” del grupo “Luces de Bengala” (Río Gallegos)20:00 horas: Obra “Mis XV” del Taller Municipal de Teatro “Los Pilines” (Río Gallegos)21:00 horas: Obra “La jefa” del grupo “Solar Rouse” (Puerto San Julián)