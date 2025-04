Achetoni: “Nuestra función como provincia es vehiculizar la demanda que tienen los niños y adolescentes”

Así lo afirmó el subsecretario de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, quien participó del la XV Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Adolescente que se llevó a cabo el 26, 27 y 28 de marzo en la localidad de Gobernador Gregores.

Los consejos consultivos surgen con el objetivo de establecer políticas públicas a partir del debate y la mirada de autoridades de niñez de la provincia y los municipios junto los jóvenes consejeros propuestos por las localidades.

“El objetivo del Consejo Consultivo Adolescente tiene la idea, o nace con el objetivo de escuchar a los adolescentes que transitan, no solamente por la escuela, sino que transitan otros espacios”, así lo explicó el subsecretario de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, Luciano Achetoni, en diálogo con LU14 Radio Provincia.

Al respecto, dejó en claro que “la ley provincial y la ley nacional habla del derecho a ser oído, entonces hay que generar un espacio para que realmente tengan voz y tengan voto en lo que plantean, en lo que resuelven, y que quienes estamos transitoriamente en los cargos, quienes ocupamos distintos espacios institucionales, podamos trabajar con ellos respecto a cualquier situación que consideren problemática y los esté atravesando”.

Algunos de los tópicos trabajados en la última sesión del Consejo Consultivo Adolescente, que se llevó se cabo en Gobernador Gregores, fueron ciberbullying, ciberacoso y grooming.

Allí trabajaron con personal del Ministerio de Seguridad de la provincia, ante lo cual Achetoni definió como “una jornada muy productiva de trabajo, no solamente para nosotros sino para los adolescentes” en una franja que va de los 13 a los 17 años.

“Nos preocupa es el tema de salud mental, por eso se convocó a trabajar al Ministerio de Salud, respecto al consumo problemático, las apuestas virtuales, que también es otra realidad que nos atraviesa no solamente los santacruceños, sino todo el país, y el impacto que esto genera en salud mental”, enfatizó el Subsecretario.

Achetoni sostuvo que “la función que cumplimos como provincia es vehiculizar esa demanda que los chicos tienen, que los adolescentes tienen”, poniendo en relieve que “el eje transversal que los preocupa, los moviliza, para poder saber cómo poder solucionar o cómo empezar a hablar de estas temáticas en sus municipios”.

Bajar la edad de imputabilidad

Respecto al debate sobre la baja de imputabilidad, Achetoni aclaró que “nosotros no tenemos el impacto que pueden tener las provincias de zona centro, no lo vivimos, ya que tenemos muy pocos adolescentes en la franja de edad de 16 a 17 años, que ingresan por suerte en un dispositivo para adolescentes infractores de la ley penal. No lo determinamos nosotros, lo determina el Juzgado Penal de Menores”.

Recordó que el año pasado trabajaron la temática en el Consejo Provincial de Niñez, donde participaron diferentes referentes que han estado a nivel nacional y la Defensoría Nacional de Niñez.

“Nuestro pronunciamiento es rechazar la baja de la edad, porque creemos también que la baja de la edad es como un parche a la problemática que viven los adolescentes, y es criminalizar al adolescente”, sostuvo el referente provincial de niñez y adolescencia.

Achetoni remarcó que hicieron una solicitud también para una sesión extraordinaria en el Consejo Federal de Niñez, “donde todas las provincias y donde debería haberse consultado en primera instancia este proyecto”.

Y concluyó que “si hay recursos para armar cárceles o armar espacios donde estén niños y adolescentes que hayan cometido delitos, en realidad debe haber recursos para nosotros que trabajamos en las áreas de niñez, para elaborar la promoción, para elaborar la prevención, para realmente hacer un buen trabajo de fortalecimiento del grupo familiar”.