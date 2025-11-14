Achalay llega a la Rock & Folck con un show renovado y espíritu salteño

La agrupación salteña Achalay se presentará este sábado 15 de noviembre en la Rock & Folck, un evento que propone una peña joven, dinámica y llena de música. En diálogo con Voces y Apuntes, los integrantes compartieron su historia, sus influencias y adelantaron parte de su espectáculo.

La banda Achalay, integrada por cuatro músicos salteños, se prepara para presentarse en la Rock & Folck, que tendrá lugar este sábado a las 21 horas en Point, sobre la Costanera de Caleta Olivia. El grupo adelantó detalles del show y repasó sus inicios marcados por el folclore y los encuentros musicales en su provincia natal.

Lautaro recordó que “la música siempre estuvo presente en casa, con el folclore como materia principal”, y explicó que el proyecto nació hace dos años con amigos que se “encontraron en el camino de la música, guitarreando por las plazas de Salta”. También destacó que la Rock & Folck es “una peña con un concepto nuevo, un concepto joven, basada en el encuentro entre artistas y bailarines para compartir una noche llena de música y fiesta”.

Por su parte, Piki contó que comenzó a los 17 años: “Empezamos a cantar en la peatonal. Desde chico escuché música en los asados familiares; mi tío me inculcó el amor por la guitarra”. Marcos, en cambio, reveló que su acercamiento al folclore fue más tardío: “En mi casa siempre estuvo la música, pero no el folclore. Todo era cuarteto y cumbia. Mi conexión con el género llegó cuando Luis Leiva, ex integrante de Los Cantores del Alba, tocó una canción tan bonita (‘Lloraré’ de Los Chalchaleros) que empecé a investigar este mundo”.

Cristian completó el recorrido contando que su pasión musical también nació en los asados y viajes familiares. “Somos todos de Salta capital”, afirmó sobre la identidad que comparten.

Durante la entrevista, Achalay interpretó en vivo algunos temas, adelantando parte del repertorio que presentarán ante el público de Caleta Olivia.