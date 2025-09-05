Accidente vial en el acceso sur: 39 pasajeros asistidos en el Hospital Zonal de Caleta Olivia

Un micro de la empresa Taqsa/Marga que viajaba desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia protagonizó un accidente en la madrugada del viernes en el acceso sur de Caleta Olivia. El Hospital Zonal Pedro Tardivo activó de inmediato el protocolo de emergencia y asistió a los 39 pasajeros afectados, la mayoría con lesiones leves.

La Dirección del Hospital Zonal Pedro Tardivo informó que el siniestro ocurrió a las 4:52 horas del viernes 5 de septiembre, cuando el micro interurbano sufrió un accidente vial en la zona sur de la ciudad.

Tras el aviso, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la atención prehospitalaria y la recepción de los pacientes en el nosocomio. Una vez en el hospital, se aplicó el triage institucional para clasificar los casos según la gravedad.

En total, 39 personas resultaron con lesiones leves, entre ellas 14 oriundas de Caleta Olivia, 24 de Comodoro Rivadavia y el conductor del vehículo. La mayoría recibió el alta médica luego de ser estabilizados y evaluados clínicamente.

Al momento del parte médico emitido a las 11:00 horas, 8 pacientes permanecían bajo observación en el servicio de Emergencias, todos en estado clínico estable y sin complicaciones graves. El hospital indicó que se continúa con el monitoreo de su evolución para garantizar la asistencia necesaria.