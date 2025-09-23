Accidente vehicular en Río Gallegos: un utilitario volcó tras chocar con un auto



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 22 de septiembre de 2025, alrededor de las 11:05 horas, personal de la División Comisaría Sexta intervino en un accidente vehicular ocurrido en la intersección de calles Berutti y Defensa, en la ciudad de Río Gallegos.



Al arribo de los móviles policiales, se constató la colisión entre un Fiat Palio, que circulaba por calle Berutti en sentido norte a sur, y un Renault Kangoo, que como consecuencia del impacto terminó volcado sobre la calzada. El conductor del Kangoo fue asistido por personal médico y trasladado preventivamente en móvil sanitario hacia el nosocomio local, a fines de su revisión, sin que se registraran lesiones de gravedad.



En el lugar también trabajó personal de la División Cuartel Central de Bomberos, quienes realizaron la desconexión de baterías de los vehículos involucrados, adoptando medidas preventivas para evitar incidentes secundarios.



Cabe destacar que, además de la labor de Comisaría Sexta, participaron efectivos del Comando de Patrullas, quienes ordenaron la circulación vehicular y resguardaron la zona de trabajo para facilitar la tarea de las demás unidades intervinientes.

Finalizadas las actuaciones, se constató que ambos conductores resultaron sin lesiones, formalizando las correspondientes exposiciones policiales.