Accidente de tránsito altura del paraje Lemarchand



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en la jornada del 19 de septiembre de 2025, alrededor de las 13:40 horas, personal de la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del paraje Lemarchand (km 2174.

En el lugar se constató la colisión entre un automóvil Volkswagen Voyage, conducido por un hombre de 34 años que viajaba acompañado por una mujer de 35 años, y una camioneta Ford Ranger, perteneciente a una empresa privada, guiada por un hombre de 67 años.

A raíz del impacto, la acompañante del rodado menor resultó con lesiones de carácter leve, siendo trasladada en ambulancia al nosocomio de Río Gallegos, donde recibió curaciones y estudios médicos, encontrándose fuera de peligro.

En el sitio también trabajó personal de la División Cuartel 7 de Bomberos de Puerto Santa Cruz, quienes realizaron tareas preventivas de seguridad en los vehículos involucrados.

Las actuaciones de rigor fueron recepcionadas por la dependencia interviniente.