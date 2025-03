A 49 años del Golpe, el PJ presente contra el negacionismo y por la Memoria, la Verdad y la Justicia

“Nos tocan tiempos violentos, donde se quiere discutir lo indiscutible”, sostuvo el referente de la agrupación Bases, Carlos Aparicio en el marco de las actividades por el 24 de marzo.

Durante la tarde de este lunes, el Partido Justicialista llevó adelante diversas actividades por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, “la lucha sigue, defendemos el presente y rechazamos cualquier intento de borrar la historia. Nunca más”, señaló el referente de la agrupación Bases, Carlos Aparicio luego del acto se realizó en la Plaza de la Memoria en el centro de la ciudad.

En este contexto, referentes políticos, agrupaciones y vecinas y vecinos se congregaron para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado.“Hoy nos tocan tiempos sumamente violentos, donde vemos cómo intentan instalar corrientes negacionistas y hacernos discutir lo que no tiene discusión.

Son 30.000 desaparecidos, vivimos una dictadura feroz que atentó contra la vida, la libertad y la organización del pueblo. No vamos a permitir que intenten reescribir la historia para lavarle la cara a los genocidas”, expresó el referente de Bases y concejal de Caleta Olivia Carlos Aparicio.

Además, apuntó contra las políticas de ajuste del gobierno nacional y su impacto sobre la clase trabajadora y los sectores más vulnerables, “vemos cómo a las y los jubilados los reprimen con palazos, cómo recortan la educación, cómo cae el trabajo. Esto no es casualidad, es un modelo de país basado en el endeudamiento y la entrega. No podemos callarnos, no podemos ser cómplices del silencio. O estamos con el pueblo o estamos del otro lado. Y yo no quiero estar con los que están con Milei, con los que creen que son dueños de la cosa pública. Mi lugar es con los jubilados, los estudiantes, los trabajadores, con los que todos los días pelean por un futuro mejor”, agregó.

En un contexto donde la derecha avanza con discursos de odio y ataques a las organizaciones de derechos humanos, Aparicio destacó la importancia de la unidad para defender la democracia, “hoy la presidenta de la UCR local estuvo presente en el acto. Esto demuestra que hay una causa común que nos une, la defensa de la democracia y los derechos humanos.

No podemos permitir que nos dividan ni nos enfrenten. La memoria no es un recuerdo pasivo, es una herramienta de lucha. Y mientras haya quienes quieran borrar la historia, nosotros estaremos en la calle recordando, exigiendo y peleándose”, cerró.