2° Congreso Austral de Didáctica de la Matemática y 10° Congreso Interno de Didáctica de la Matemática 2025

El Consejo Provincial de Educación invita a participar del 2° Congreso Austral de Didáctica de la Matemática (CADiMat) y del 10° Congreso Interno de Didáctica de la Matemática (CIDiMat) UASJ – UNPA 2025, destinados a docentes de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior, así como a estudiantes de Institutos de Formación Docente de la provincia de Santa Cruz.

El encuentro se realizará los días 18 y 19 de noviembre de 2025, en Puerto San Julián, bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual), con posibilidad de realizar algunas actividades en línea antes y/o después del congreso. El objetivo es propiciar la reflexión y análisis didáctico de prácticas matemáticas contextualizadas, así como ofrecer espacios de capacitación especializados.

Actividades destacadas:

– Curso presencial: Tensiones en el trabajo Geométrico al incluir a GeoGebra, a cargo del Esp. Horacio Itzcovich.

– Taller virtual: Primeros pasos de impresión 3D con aplicación en Educación, con Dra. Mariana Gabriela Torres y Mg. Valeria Lourdes García.

– Taller virtual: Cálculo mental: entre la vida cotidiana y la construcción de los algoritmos, con Lic. Daniel Vázquez.

Ciclo de conferencias a cargo de especialistas reconocidos en Didáctica de la Matemática, con carga horaria de 6 horas reloj, modalidad híbrida:

– Dra. Claudia Broitman – “Algunos debates en torno a las concepciones de la enseñanza de la matemática a niños y niñas con discapacidad”.

– Dr. José Villella – “Acta est fábula ¿qué función ha terminado?”.

– Dra. Mabel Rodríguez – “La enseñanza de la matemática y la investigación educativa: desafíos y potencialidades”.

– Dra. Liliana Tauber – “La alfabetización estadística: una componente necesaria para formar ciudadanos críticos”.

El congreso fue declarado de interés educativo mediante Resolución N° 2769/25 del Consejo Provincial de Educación. Para más información, inscripciones y actividades: https://sites.google.com/view/cadimat-unpa

Consultas: cadimat.unpa@gmail.com