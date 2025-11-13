13 de noviembre: reflexiones sobre la prevención del grooming y el acoso digital

En el marco del Día Nacional contra el Grooming, la Lic. Patricia Heredia, psicóloga e integrante de la Policía de Santa Cruz y de equipos de orientación escolar, dialogó en la columna Construyendo Ciudadanía del programa radial Voces y Apuntes. La profesional analizó cómo el bullying y el grooming impactan actualmente en el ámbito digital y resaltó la necesidad de fortalecer la prevención desde la escuela y la familia.

Durante su participación en la columna Construyendo Ciudadanía, conducida por la Prof. Sandra Díaz, la Lic. Patricia Heredia explicó que tanto el bullying como el grooming han adquirido nuevas formas de manifestarse en la era digital, lo que requiere un abordaje urgente y coordinado entre las instituciones educativas, las familias y los organismos de seguridad.

“El bullying ya no es tanto en las aulas, sino que se ha trasladado al plano digital, y está muy bueno definirlo. Tiene que ser sostenido en el tiempo, tiene que darse una relación de abuso de poder, y hay hostilidad y burlas que deben tener un abordaje inmediato”, indicó Heredia.

La psicóloga explicó que las denuncias por bullying pueden realizarse en la Comisaría de la Mujer y la Familia, dado que la problemática “está muy bien regulada y tiene un impacto muy grande en un niño que está generando su identidad y tiene una vulnerabilidad”. En este sentido, destacó que “cada escuela cuenta con protocolos específicos sobre cómo actuar ante estas situaciones, lo cual es fundamental porque se trata de algo grave”.

Heredia remarcó que las nuevas formas de acoso entre niños y adolescentes muchas veces surgen a partir de acciones cotidianas en redes sociales.

“A ellos se les desarma el mundo cuando les sacan un sticker de WhatsApp, algo tan común y que uno lo hace en un segundo. Es importante entenderlos y acompañarlos”, subrayó.

En cuanto al grooming, la profesional definió que “es la intención sexual de un adulto hacia un niño o menor en el ámbito digital, y configura un delito”. En Argentina, este delito está tipificado en la Ley N° 27.590, sancionada en 2013, que establece penas de 6 meses a 4 años de prisión. Además, el grooming puede ser la antesala de delitos más graves como el abuso sexual infantil.

Heredia insistió en que la prevención es clave y que los docentes cumplen un rol fundamental para detectar y actuar a tiempo:

“Ayer brindamos una capacitación a las docentes de los jardines maternales municipales y tratamos de enfocarnos en la prevención desde la salud mental. Los docentes pueden prevenir estas situaciones en futuros adolescentes o niños”.

Asimismo, remarcó que es fundamental informar y denunciar ante cualquier sospecha:

“Debemos comunicarlo a Niñez, a la Policía o al Juzgado. A veces los adultos creemos que ciertas cosas son obvias, pero un preadolescente no ve el peligro porque su capacidad de razonamiento todavía no está desarrollada”.

Finalmente, Heredia sostuvo que en Caleta Olivia no se registraron casos de relevancia relacionados con grooming, pero advirtió que “la prevención sigue siendo esencial”.