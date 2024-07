Zulma Neira: “Lo que nos ha ocurrido a nosotros con el desborde del río es por años de falta de inversión”

Lo manifestó la intendenta de Los Antiguos en relación a la suba del caudal del río que lleva el mismo nombre de la localidad debido al deshielo. Asimismo, instó a trabajar en políticas públicas que perduren en el tiempo y que atiendan a las necesidades de las localidades cordilleranas. A la vez, destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial. “Hay que hacer un gran trabajo con respecto al caudal y el mantenimiento de los ríos”, remarcó.

En las últimas horas, Los Antiguos se encuentra atravesando una situación complicada debido al desborde del Río Los Antiguos y por los fuertes vientos que impactaron a la localidad. A partir de estos sucesos el área de Protección Civil del Municipio Local en conjunto con el Comité de Operaciones de Emergencia de Santa Cruz, comenzó a trabajar de manera conjunta para paliar ese escenario, producto de la naturaleza.

Con la finalidad de conocer el actual panorama de la localidad, la Secretaría de Comunicación Pública y Medios dialogó con la intendenta de dicha localidad, Zulma Neira, quien brindó detalles acerca del mismo.

“En el día de hoy se desbordó el río Los Antiguos de una manera bastante importante y fueron afectadas tres familias. Realmente nos preocupa un montón porque todavía no está en su alto caudal o en su mayor caudal. Por eso, estuvieron trabajando arduamente las máquinas en el lugar, justamente en el badén del río”, describió.

En relación a los vientos, Zulma Neira dijo: “Tuvimos dos días de fuertes vientos. El día sábado por la noche fue bastante fuerte, hubo muchas caídas de árboles, así que fue un temporal bastante complicado”.

“La verdad que nos está sorprendiendo bastante cómo está reaccionando el temporal, porque es un viento muy fuerte, derribó un montón de árboles y se viene una programación de corte general de los mismos. Hay que sectorizar el pueblo para realizar una poda importante porque hay árboles sobre todo álamos muy viejos. Se sintió muy fuerte el viento por dos días pero el día sábado fue terrible”.

Al ser consultada acerca de la presencia del Gobierno Provincial ante este panorama, la intendenta Neira destacó que siempre hay una comunicación fluida con el Ejecutivo. “El gobernador Claudio Vidal y sus funcionarios son los que disponen de todos los recursos en tanto y en cuanto sean necesarios. Nosotros en este momento vamos a necesitar maquinaria, como una retroexcavadora de manera urgente. Lo que nos sucedió hoy fue que teníamos que abrir un alambrado, porque justamente hubo una inundación importante. Los vecinos han cerrado y hubo que proceder a cortar absolutamente todo y trabajar con maquinaria”, expuso.

Por otra parte, comentó que Los Antiguos se conformó el grupo de Protección Civil, que anteriormente no estaba y esta área mantiene una permanente comunicación con la subsecretaria de Protección Civil de la provincia, Sandra Gordillo.

“Ahora a las 20 horas tenemos la reunión del COE con todos los actores que integran y conforman el grupo de trabajo. Hoy tuvimos una larga jornada con todos y la verdad que han participado todos los sectores, Servicios Públicos, Distrigas, personal distrital de Vialidad Provincial con maquinaria sumado a la necesidad en cuanto a la asistencia del hospital. Están todos involucrados en colaborar y estar al servicio”, detalló.

En cuanto a las acciones a implementar para evitar este tipo de problemas, la jefa comunal manifestó que “de ahora en más hay que profundizar en políticas, otro tipo de políticas que perduren en el tiempo”. “Lo que nos ha ocurrido a nosotros con el desborde del río es por años de falta de inversión porque la última defensa que se realizó en la localidad de Los Antiguos fue en el año 95, hace mucho tiempo. Entonces hoy hay que hablar de hacer una defensa que sea sólida, una defensa correctamente para que esto no vuelva a ocurrir”, amplió.

Continuando con ese tema, expresó también que “esto tiene que ser una decisión, una política pública necesaria, porque no pueden pasar tantos años en que no haya inversión, sobre todo en las zonas de la cordillera”. “Nosotros tenemos no solamente el río Los Antiguos, sino también el río Jeinimeni, que también hay que hacer un gran trabajo con respecto al caudal y el mantenimiento de los ríos”, acotó.

Finalmente, Neira señaló que ante lo que acontece, esperan estar a la altura de las circunstancias para que las pérdidas que han tenido los vecinos, porque “han sido tres familias las que han perdido muchas cosas, podamos estar presentes y acompañarlos en toda esta situación”.