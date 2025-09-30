Zulma Neira: “Estamos muy orgullosos de lo que tenemos para ofrecer desde nuestra localidad”

La localidad de Los Antiguos participa activamente de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los eventos más importantes del sector en Latinoamérica, con una destacada presencia institucional y de prestadores locales.

La intendenta Zulma Neira expresó su satisfacción por el resultado de esta nueva edición y valoró el trabajo conjunto entre el municipio, los emprendedores turísticos y el Gobierno Provincial.

“Estamos muy orgullosos de lo que tenemos para ofrecer desde nuestra localidad. Los prestadores de servicios, los emprendedores, la agencia municipal de turismo y todos los que forman parte de la actividad trabajaron muchísimo para estar presentes. Es un evento muy importante para mostrar lo que somos y lo que tenemos para ofrecer”, señaló.

Neira destacó la participación de prestadores locales vinculados a la hotelería, gastronomía, paseos, cabalgatas y productos regionales, y subrayó el esfuerzo colectivo que hizo posible la presencia de Los Antiguos en la FIT.

“Este trabajo es el resultado del compromiso de todos. Santa Cruz tiene muchísimo para ofrecer, mucho para trabajar y para invertir”, afirmó.

La intendenta también remarcó la importancia de la capacitación continua de los informantes turísticos y la articulación entre los distintos municipios santacruceños.

“Hace pocos días finalizó una nueva capacitación de informantes turísticos, y eso demuestra la voluntad de seguir creciendo y profesionalizando el sector”, dijo.

“Hoy somos más de doce municipios representados. Es un gran aporte del Gobierno Provincial, convencido de que a través del turismo se reactiva la producción, el empleo y el desarrollo local. La Patagonia tiene bellezas únicas que el mundo elige, y nuestro desafío es seguir mostrándolas con orgullo”, concluyó.