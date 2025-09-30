Zona Norte: el Gobierno Provincial analizó avances en materia de Seguridad

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, encabezó una reunión informativa en el Ministerio de Seguridad de Caleta Olivia junto al titular de dicha cartera, Pedro Prodromos; el secretario de Seguridad, Bruno Gómez; el director General Regional Norte, Cristian Cancinos; el jefe del Departamento Subdirección General Regional Norte, José Britos, y el comisario José Oviedo, dependiente de la Sección Procesamiento y Análisis Delictual DRGN.



Durante el encuentro se analizaron los avances en materia de seguridad de Zona Norte, la planificación estratégica de las fuerzas policiales y la optimización de los recursos disponibles. Además, se presentó la estadística delictual actualizada con un análisis comparativo de la situación regional.



Uno de los ejes centrales fue el funcionamiento del Centro de Emergencias 911, cuya implementación representa un paso fundamental para mejorar la atención y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.



En ese marco, el jefe de Gabinete afirmó: “Es fundamental la presencia del Estado en las calles. La seguridad se construye desde el territorio, con cercanía, diálogo y compromiso”.



Asimismo, Daniel Álvarez destacó la importancia de la articulación institucional al señalar que “la interacción con la Justicia y con las organizaciones civiles, como las cámaras de comercio y las juntas vecinales, es clave para mejorar la comunicación, promover campañas de prevención y fortalecer la voz de alerta de la comunidad, de manera de dar una respuesta efectiva a cada problema”.



Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre las distintas áreas del Estado y la sociedad permitirá consolidar una política de seguridad más moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos.