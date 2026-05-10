Zavalía: “Nuestro esfuerzo está puesto en que sea una gran temporada”

Así lo destaco la directora Provincial de Turismo Mercedes Zavalia luego de la presentación de la temporada invernal en Valdelen. Asimismo, habló de la importancia de acompañar el desarrollo turístico de las localidades y fortalecer los vínculos de trabajo conjunto con cada una de las mismas.

“Muy contentos con este tipo de actividades que estén sucediendo en la Secretaría. Nuestra idea desde el principio fue esta. Nuestras puertas están abiertas para poder articular con el privado, para que vengan y cuenten todas las experiencias que tenemos para descubrir en sus localidades y destinos”, expresó.

Luego de la presentación oficial de la temporada 2026 de Valdelen, la directora Provincial de Turismo, Mercedes Zavalia, destacó el trabajo articulado entre Provincia, municipios, prestadores y actores del sector turístico para llevar adelante este tipo de propuestas de promoción y difusión de destinos santacruceños.

La actividad reunió a prestadores turísticos, referentes institucionales y autoridades provinciales y municipales, con el objetivo de promocionar la propuesta invernal de Valdelen de cara a la próxima temporada.

En ese marco, Zavalia destacó especialmente el compromiso de los prestadores turísticos que participaron de la jornada y remarcó que el rol de la Secretaría fue acompañar y brindar apoyo logístico para concretar la presentación.

“Nosotros trabajamos con ellos para que esto sea posible. Simplemente funcionamos como apoyo, logística y acompañamiento. Acá los que vinieron a mostrar fueron ellos”, señalo.

Apoyo institucional al turismo en Santa Cruz

Asimismo, agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales y municipales presentes, y destacó el respaldo brindado por la ministra Nadia Ricci y el gobernador Claudio Vidal a las acciones de promoción turística que impulsa el área.

“Vuelvo a reforzar mi agradecimiento a Nadia y al Gobernador por apoyarnos, confiar en nuestro trabajo y permitirnos hacer estas acciones”, afirmó.

La directora provincial de Turismo también puso en valor el trabajo del equipo técnico de la Secretaría y la importancia del sector privado en el desarrollo de la actividad turística.

Valdelen: una oferta integral de cara al invierno

“Estoy sumamente agradecida y a la espera de que este tipo de acciones se repliquen, vuelvan a suceder y sigamos trabajando para el turismo”, concluyó.

La organización del evento estuvo a cargo de la dirección de Promoción Turística de la Secretaría, en conjunto con la agencia de viajes Turquesa Waters. Durante la jornada participaron también prestadores turísticos como GP Concesión Valdelen, Kosten Adventure y Turquesa Water. Además, se realizó una degustación de productos regionales con escabeche de guanaco a cargo del chef Mauricio Villa, gin artesanal de Ñire Santa Cruz, chocolates de “Chocolate Guerrero”, de El Calafate, y alfajores de ruibalbo de Río Turbio.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa acompañando acciones de promoción turística y articulación con el sector privado, fortaleciendo el desarrollo de los destinos emergentes y potenciando propuestas que impulsan la actividad económica, cultural y turística en toda la provincia.