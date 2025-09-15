YPF inició nuevos trabajos de exploración en Palermo Aike

Con la presencia del gobernador Claudio Vidal, funcionarios provinciales y representantes de los sindicatos petroleros, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) comenzó la construcción de tres locaciones en la Formación Palermo Aike, con una inversión total estimada en 200 millones de dólares. Se trata de un paso clave que empleará mano de obra y proveedores santacruceños, consolidando a la provincia como un polo energético nacional.



Las tareas iniciales abarcan el movimiento de suelos y la construcción de accesos en los permisos La Azucena y El Campamento Este. Los trabajos demandarán personal jerárquico y operarios de UOCRA de distintas localidades, con la previsión de aumentar la contratación de trabajadores y proveedores locales a medida que avance la obra.



Al respecto, el gobernador Claudio Vidal destacó: “Estamos en lo que va a ser el comienzo de parte del yacimiento de Palermo Aike. Son tres locaciones que van a demandar mucho trabajo, y esta operación es enorme. Estamos hablando de una inversión de 200 millones de dólares”.



Asimismo, agregó que “algunos dijeron equivocadamente que tres pozos no eran nada. La verdad es que tres pozos exploratorios tienen un costo enorme, pero además pueden marcar la diferencia entre el antes y el después para nuestra provincia”.



Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, remarcó: “Este es un hito para el futuro energético de Santa Cruz. La exploración de Palermo Aike nos permitirá diversificar la matriz productiva y posicionar a la provincia como uno de los polos estratégicos de energía del país”.



Con este inicio de actividades, Santa Cruz da un paso decisivo hacia la consolidación de Palermo Aike como uno de los proyectos de mayor proyección en hidrocarburos no convencionales de la Argentina.