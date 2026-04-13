YCRT Impulsa la reactivación con apoyo del Gobierno de Santa Cruz y busca inversores estratégicos para su desarrollo sostenible

La empresa carbonífera de Río Turbio avanza en su transformación con apoyo provincial, abre el juego a inversores privados y redefine su estrategia para garantizar sustentabilidad sin despidos.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) atraviesa una etapa clave. En medio de restricciones presupuestarias y con el respaldo del Gobierno de Santa Cruz, la empresa apuesta a un esquema de autogestión, eficiencia operativa y apertura a inversiones privadas para sostener su actividad y proyectarse a largo plazo.

Así lo planteó su interventor, Pablo Gordillo Arriagada, en diálogo con LU14 Radio Provincia, donde confirmó que ya existen propuestas concretas de inversión y que el proceso avanza hacia una instancia decisiva.

Iniciativas privadas y apertura a inversores

Gordillo Arriagada, explicó que YCRT recibió dos ofertas de iniciativa privada. La primera, del 22 de diciembre del año pasado, propone una inversión de 120 millones de dólares por la totalidad de la empresa y sus cuatro unidades productivas. La segunda oferta, de febrero, se enfoca en la usina 240 (central térmica Río Turbio 14 mineros) con una inversión de alrededor de 20 a 25 millones de dólares.

“Esto es un régimen que tiene años, ya no surge con el RIJ, nada de esto, sino que facilita a todo aquel privado que quiere invertir dentro del Estado nacional a presentar una propuesta de inversión”, detalló Gordillo Arriagada. Actualmente, se está trabajando en la declaración de oferta de interés público, un paso previo a la apertura de la oferta a cualquier inversor privado interesado. La decisión final sobre la declaración de interés público recae en el Ministerio de Economía. “La oferta pública se abre a todos. No es solamente la empresa”, enfatizó.

Visión estratégica y futuro de YCRT

Uno de los puntos centrales del debate es el futuro de la propiedad de YCRT. En ese sentido, el interventor fue categórico: la empresa no puede ser privatizada en su totalidad.

La normativa vigente —incluida en la Ley Bases— establece que el 51% debe permanecer bajo control del Estado nacional, lo que limita cualquier intento de venta total.No obstante, sí se contempla la participación privada en áreas estratégicas. Gordillo deslizó que, desde el punto de vista operativo, sería más eficiente trabajar con un único inversor integral: “A mí si me preguntás hoy, yo preferiría que el inversor sea uno solo para las cuatro unidades productivas, porque es más fácil el trabajo”. Remarcó, que será clave analizar, el perfil del eventual socio: producción de carbón, exportación o generación energética.

Autogestión y compromiso con los trabajadores

El escenario financiero sigue siendo restrictivo. El presupuesto asignado a YCRT para este año cubre únicamente salarios, jubilaciones y asignaciones, pero no incluye los gastos operativos.

Ante esta situación, la empresa deberá generar sus propios recursos para funcionar.

En ese contexto, Gordillo fijó una posición firme frente a cualquier ajuste: “El día que a nosotros nos digan que tenemos que echar gente o que con todas las variables que nosotros ofrecimos para hacer una reducción de déficit, lo único que quieran es generar despido, ya saben que con nosotros no van a contar”.

El mensaje apunta a sostener el empleo en una región donde YCRT es un actor central. También reivindicó el conocimiento técnico del personal, al señalar que la empresa sigue funcionando gracias a trabajadores que, pese a años de crisis, mantienen la operación.

Colaboración con el Consejo Agrario para la distribución de carbón

En un esfuerzo por mejorar la distribución de carbón a los productores agropecuarios, YCRT está trabajando en estrecha colaboración con el Consejo Agrario.

Gordillo Arriagada mencionó que Hugo Garay, del Consejo Agrario, se comprometió a remitir en los próximos días la totalidad del requerimiento de carbón para calefacción en Loyola.

“Este proceso busca facilitar la entrega a los estancieros y aquellos vinculados al convenio del Consejo Agrario, con la posibilidad de que YCRT gestione el flete para una entrega más eficiente antes del invierno”, indicó.

Esta iniciativa ha sido recibida positivamente por la Sociedad Rural de Río Gallegos, que destacó la disponibilidad y seriedad de YCRT en la logística, un cambio significativo respecto a años anteriores. “Nos encontramos con que hay otra YCRT y bienvenido sea”, citó Gordillo Arriagada sobre las declaraciones de la presidenta de la Sociedad Rural.

Avances en la gestión y resolución de conflictos

La gestión actual de YCRT ha logrado importantes avances, incluyendo la firma de un contrato anual para la venta de carbón y la resolución de un conflicto de larga data con Techint por la entrega de chatarra. “Lo mismo a nosotros nos pasó con el esquema de chatarra. ¿Cómo yo voy a lotear o vender chatarra si tengo un contrato cumplido del año 2017?”, explicó Gordillo Arriagada.

Este último acuerdo, que implicó la entrega de 3600 toneladas pendientes, permitirá avanzar en un proceso de venta ordenada de materiales, con doble objetivo: generar ingresos y mejorar las condiciones ambientales en la Cuenca Carbonífera.

Fuente: Secretaría de Estado Comunicación Pública y Medios/LU14 Radio Provincia