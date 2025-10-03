El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales, informa que ya se encuentra en curso la asignación de turnos correspondiente al mes de octubre en los Consultorios Externos de Río Gallegos, ubicados en el Hospital Regional.



La organización de la agenda responde a criterios médicos y a la disponibilidad de los profesionales. Si bien varias especialidades ya cuentan con su cupo completo, se recomienda a las afiliadas y afiliados consultar por espacios disponibles o nuevas aperturas que puedan surgir.



Lugar de atención: Consultorios Externos CSS – Hospital Regional Río Gallegos



Horario: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.



WhatsApp de turnos: 2966-645853







Requisitos para solicitar turno



– Pedido de interconsulta (en caso de primera vez).



– Estudios previos e historia clínica, cuando corresponda.



– Foto de la credencial de afiliación.



– Profesionales confirmados para octubre



Dra. Pamela Dorrego (Neurología) – 1, 2 y 3 de octubre



Dra. Silvana Sánchez (Psiquiatría infantil) – 1, 23, 24, 25 y 26 de octubre



Dr. Jorge Brigante (Reumatología) – 2, 3, 4 y 5 de octubre



Dr. Ignacio López (Reumatología) – 3, 4 y 5 de octubre



Dra. María López (Endocrinología) – 10 al 15 de octubre



Dr. Santiago Sendoya (Cardiología infantil) – 11 y 12 de octubre



Dra. Andrea Gallo (Estomatología) – 17 y 18 de octubre



Dra. Sofía Juárez (Dermatología) – 19 al 22 de octubre



Dr. Santiago Valle (Gastroenterología infantil) – 22 al 24 de octubre



Dra. Mariela Serafini (Psiquiatría) – 27 y 28 de octubre



Este dispositivo de atención ambulatoria es parte del esfuerzo institucional de la CSS para ampliar el acceso a la salud en Santa Cruz, reduciendo derivaciones innecesarias fuera de la provincia y fortaleciendo la red de cobertura local.