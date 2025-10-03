EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Ya se encuentra en curso la asignación de turnos correspondiente al mes de octubre en los Consultorios Externos de Río Gallegos

Compartir

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales, informa que ya se encuentra en curso la asignación de turnos correspondiente al mes de octubre en los Consultorios Externos de Río Gallegos, ubicados en el Hospital Regional.

La organización de la agenda responde a criterios médicos y a la disponibilidad de los profesionales. Si bien varias especialidades ya cuentan con su cupo completo, se recomienda a las afiliadas y afiliados consultar por espacios disponibles o nuevas aperturas que puedan surgir.

Lugar de atención: Consultorios Externos CSS – Hospital Regional Río Gallegos

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.

WhatsApp de turnos: 2966-645853



Requisitos para solicitar turno

– Pedido de interconsulta (en caso de primera vez).

– Estudios previos e historia clínica, cuando corresponda.

– Foto de la credencial de afiliación.

– Profesionales confirmados para octubre

Dra. Pamela Dorrego (Neurología) – 1, 2 y 3 de octubre

Dra. Silvana Sánchez (Psiquiatría infantil) – 1, 23, 24, 25 y 26 de octubre

Dr. Jorge Brigante (Reumatología) – 2, 3, 4 y 5 de octubre

Dr. Ignacio López (Reumatología) – 3, 4 y 5 de octubre

Dra. María López (Endocrinología) – 10 al 15 de octubre

Dr. Santiago Sendoya (Cardiología infantil) – 11 y 12 de octubre

Dra. Andrea Gallo (Estomatología) – 17 y 18 de octubre

Dra. Sofía Juárez (Dermatología) – 19 al 22 de octubre

Dr. Santiago Valle (Gastroenterología infantil) – 22 al 24 de octubre

Dra. Mariela Serafini (Psiquiatría) – 27 y 28 de octubre

Este dispositivo de atención ambulatoria es parte del esfuerzo institucional de la CSS para ampliar el acceso a la salud en Santa Cruz, reduciendo derivaciones innecesarias fuera de la provincia y fortaleciendo la red de cobertura local.

Paro total en los yacimientos de YPF: sindicatos en defensa de la producción y el trabajo santacruceño

Firman convenios para capacitaciones sobre Ley Micaela en Caleta Olivia

Avance para la reactivación del aeropuerto de San Julián: la provincia trasladó un equipo de rayos X

También