XXI Olimpiada Provincial de Matemáticas en la Cuenca Carbonífera

En el día de ayer se llevó a cabo la XXI edición de la Olimpiada Provincial de Matemáticas en la Cuenca Carbonífera, contando con dos sedes: la Escuela Provincial Primaria N°68 de Río Turbio y la Escuela Provincial Primaria N°32, de la localidad de 28 de Noviembre.

Al respecto, el Profesor Daniel Campos expresó que en la Sede Río Turbio participaron alrededor de 83 estudiantes provenientes de las escuelas primarias N°60, N°68, N°30, N°54 y del Colegio Santa Bárbara.

En esta ocasión, agradeció el compromiso de los distintos actores de la comunidad que hicieron posible esta jornada: docentes, personal auxiliar, autoridades escolares, la Dirección Regional Zona Sudoeste, personal de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), y los directivos del Colegio Santa Barra.

También, el docente destacó el acompañamiento especialmente de los padres y madres, quienes facilitaron la participación de sus hijos e hijas.

En ese sentido, Campos agregó que el evento consistió en un desafío matemático compuesto por tres ejercicios, con un tiempo total de dos horas y media, desarrollándose entre las 14:00 y las 16:30 horas. “Fue una instancia enriquecedora donde los alumnos pusieron en práctica sus conocimientos, habilidades lógicas y capacidades de razonamiento”, señaló.

Por su parte, en la localidad de 28 de Noviembre, la sede fue la Escuela N°32, con la participación de 17 estudiantes de las escuelas primarias N°50, N 67 y N°32.

A modo de cierre, Campos expresó que los participantes manifestaron gran entusiasmo y alegría al finalizar la jornada, motivados y con expectativas para la próxima instancia, que se desarrollará el 11 de septiembre.

Estas olimpiadas constituyen una valiosa oportunidad para que los niños y niñas demuestren no solo los contenidos aprendidos, sino también las estrategias y formas de resolución que desarrollan ante cada situación, enriqueciendo así su formación matemática y personal.