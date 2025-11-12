Walter Zinna: “El Día de la Tradición es una oportunidad para valorar lo que somos y lo que transmitimos”

En el marco del Día de la Tradición, que se celebra cada 10 de noviembre en honor al nacimiento del poeta José Hernández, autor del Martín Fierro, el programa “La Peña de Frecuencia” en Centralizate mantuvo una comunicación telefónica con el profesor de danzas folclóricas Walter Zinna, quien compartió una reflexión sobre el valor de la cultura popular argentina.

Durante la charla, Zinna destacó la importancia de mantener vivas las costumbres, la danza y la música tradicional en las nuevas generaciones.

“El Día de la Tradición no es solo una fecha para recordar, sino una oportunidad para valorar lo que somos y lo que transmitimos. La danza y el folklore nos conectan con nuestras raíces y nos ayudan a entender nuestra identidad como pueblo”, expresó el docente.

Además, remarcó el rol de los espacios culturales, artistas y docentes que sostienen la enseñanza del folklore a lo largo del año, promoviendo el respeto por la historia, las costumbres y los valores que forman parte de la identidad nacional.

El programa “La Peña de Frecuencia” continúa acompañando las celebraciones tradicionales de la región, compartiendo música, entrevistas y la voz de quienes mantienen viva la pasión por el folklore argentino.