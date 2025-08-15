Vuelven las Jornadas Intersectoriales en Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz desarrollará durante tres días las segundas Jornadas Intersectoriales Santa Cruz en la zona céntrica de la ciudad de Río Gallegos, precisamente sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 1361. Se trata de un espacio integral de atención, acompañamiento y participación comunitaria.

La propuesta se inicia mañana viernes 15 y continúa hasta el domingo 17 de agosto desde las 14:00 a 19:00 horas. Asimismo está impulsada de manera conjunta por distintos organismos provinciales, teniendo como premisa acercar servicios, asesoramiento y actividades recreativas.

La comunidad podrá acceder a las siguientes acciones:

-Ministerio de Gobierno: tráiler de DNI y gestiones varias.

-Secretaría de Igualdad e Integración: asesoramiento a mujeres y diversidades.

-Ministerio de Salud y Ambiente: vacunación, atención médica clínica y pediátrica, control de niño sano.

-Espacio Lúdico Infantil: juegos, merienda con chocolate caliente y tortas fritas.

-Orientación hacia todos los organismos provinciales según las inquietudes de vecinos y vecinas.

También, se contará con la participación de organizaciones civiles que colaborarán en la logística y organización de las actividades, fortaleciendo el trabajo en red y la cercanía con la comunidad.

Estas jornadas se enmarcan en la política de presencia territorial que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, con el fin de garantizar el acceso a derechos y servicios en todos los barrios de la provincia.