Vuelve la Residencia en Cirugía General: te contamos todo lo que necesitás saber

Después de 14 años de ausencia en la Salud Pública regresa la Residencia de Cirugía General a Santa Cruz. El anuncio lo hicieron las autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz. El doctor Miguel Ríos, a cargo del Departamento Quirúrgico del Hospital Regional Río Gallegos en declaraciones radiales a LU 14 Radio Provincia dio detalles del alcance y el proceso para su puesta en marcha.

El médico mencionó que “la vuelta de la Residencia es algo fantástico y tiene varias aristas; desde el punto de vista médico es sumar más profesionales capacitados, porque sabemos que la Residencia es proceso de formación, posterior un post grado, que se hace después de la carrera de medicina”.

“El HRRG siempre fue un hospital formador de médicos quirúrgicos, hasta que después hubo una serie de desmanejos, un poco de desidia política, de falta de información y se fueron cerrando todas las residencias primero por decisiones unilaterales y segundo por no ofrecer incentivos para radicar a los médicos que llegaban a Santa Cruz”, recalcó.

Hacer una residencia implica 24 horas de disponibilidad, “nosotros necesitamos que venga gente a quedarse”, dijo y aclaró “el sueldo de Residencias generalmente lo paga Nación ya que es un sistema a nivel Nacional, en la provincia en el Samic de El Calafate se usaba un sistema mixto entre provincia y nación, nuestra intención es reabrir un centro de residencias médicas pero con el aval de la provincia y en la charla con el ministro nos encontramos con una predisposición muy buena”.

Ríos contó que además se avanzó con el Consejo Médico para que avale la formación de los doctores en la provincia, “ya tenemos el visto bueno del ente provincial y eso nos permite unificar con Nación, dándoles a los profesionales la posibilidad de formarse acá y que en el día de mañana eso le sirva para brindar su trabajo en cualquier provincia”.

Consultado sobre qué significa tener nuevamente esta formación indicó que “es un trabajo bastante titánico, porque desde ya hay que armar un montón de estructuras que no están, pero por suerte hoy contamos con médicos predispuestos y motivados, tenemos al doctor Abel Pasqualini, a cargo del servicio de Cirugía del HRRG, con una sapiencia y ganas que contagian”.

Actualmente el nosocomio local cuenta con dos residencias: Clínica Médica y Médico Generalista.

Ante la consulta de la falta de médicos, Ríos aseveró: “El problema que se da en la provincia son los bajos sueldos y la poca posibilidad de trabajar afuera en la parte privada, por eso tenemos médicos un tiempo y después se van” e indicó seguidamente que “tenemos los medios y la infraestructura para poder formar a los médicos porque los necesitamos, e incluso, que sean mejores que nosotros y logremos revertir la ausencia que hoy existe en materia de salud pública”.

“En estos 12 últimos años -contó- el HRRG estuvo devastado, específicamente en el caso de los quirófanos, eran 5 y funcionaban dos, hace poco logramos poner en funcionamiento uno más. Hacemos en ellos cirugías de muchas especialidades como lo son: cardiología, ginecología, traumatología, urología, neurocirugía, y vienen médicos de afuera a operar, en mi caso tengo que organizar todo en tres quirófanos”.

El profesional de la salud remarcó el cambio que se logró desde marzo a hoy donde la burocracia que existía hizo estragos en muchos aspectos, él recordó que para “comprar una lucecita para el quirófano estuvimos 4 meses en el proceso administrativo, otros 4 para la aprobación y cuando la trajeron no era la que se necesitaba. Por suerte eso cambio”.

Se lamentó también que la provincia de Santa Cruz “tenía fama de no pagadora y las droguerías no enviaban los elementos, si lo pedías en forma privada había una demora de dos días y lo pedías desde el Hospital me decían que no tenías, pero era cuestión de que la falta de pago demolió la normal compra-venta. Hoy revertimos todo eso, hemos pagado deudas y embargos”.

En resumen, describió que hoy el HRRG tiene 3 quirófanos y 3 anestesiólogos para la mayoría de los días, “lo cual me habilita a brindar más operaciones y generar la formación médica que buscamos”.

En otro pasaje de la charla, el doctor dijo que “lo que resta ahora es presentar el programa que será en los próximos días y de allí ya saldrá la convocatoria para los residentes”.

Lo más significativo que subrayó es que a nivel nacional el impedimento es la edad en las residencias, si tenés más de 35 años no se puede o si tenés más de 5 años de recibido tampoco. “Acá eso lo haríamos más flexible lo que a nosotros nos interesa es la capacidad, conocimiento y la predisposición”.