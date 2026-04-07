Vuelve el MEC: más de 100 emprendedores participarán de una nueva edición en Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz invita a la comunidad a participar de este espacio de comercialización justa que se realizará los días 11 y 12 en el Colegio República de Guatemala. La propuesta incluirá patio gastronómico, actividades culturales y el lanzamiento de un programa de capacitación virtual para fortalecer a los emprendedores.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración se impulsa una nueva edición del Mercado de la Economía Comunitaria (MEC), que se llevará adelante los días 11 y 12 de abril en el Colegio República de Guatemala de Río Gallegos.

La iniciativa, que promueve la comercialización justa y el fortalecimiento del entramado productivo local, contará con la participación de alrededor de 100 emprendedores, cuyas inscripciones se completaron en pocos días, evidenciando el interés y crecimiento del sector.

Premisa del Gobernador Vidal

En ese marco, el secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parsons, destacó, en diálogo con la subsecretaría de Producción y Contenidos, la importancia de continuar generando estos espacios: “Vamos a estar presentando una nueva edición del MEC, un lugar muy convocante que sabemos es beneficioso para nuestros productores. Es una tarea que nos ha encomendado el gobernador Claudio Vidal, de dar difusión y promoción a nuestros emprendedores locales y provinciales”.

Durante ambas jornadas, la propuesta incluirá un patio gastronómico y una agenda de actividades culturales que acompañarán la experiencia, consolidando al MEC como un espacio de encuentro comunitario.

Asimismo, Parson remarcó que esta iniciativa forma parte de una política pública sostenida: “Queremos que el MEC quede como una política de Estado que trascienda. Venimos trabajando de manera articulada, bajo la coordinación del ministro Sebastián Georgion y con el acompañamiento del gobernador, para seguir fortaleciendo este tipo de propuestas”.

Capacitación y crecimiento productivo

En paralelo, se anunció el lanzamiento de un programa de capacitación virtual en conjunto con el Instituto Superior de Enseñanza Técnica (INSET), que se desarrollará desde abril hasta diciembre del presente año.

La propuesta formativa estará orientada a brindar herramientas clave para el desarrollo de los emprendimientos, abordando temáticas como marketing, fijación de precios y gestión comercial, con certificación final.

“Queremos que nuestros productores puedan crecer, convertirse en PyMEs y generar empleo. Por eso trabajamos de manera articulada con distintas áreas del Gobierno, acompañando su desarrollo”, explicó Parson.

Invitación a la comunidad

Finalmente, desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse y acompañar la propuesta: “Los esperamos el sábado de 15 a 21 horas y el domingo de 15 a 20 horas. Es importante que puedan consumir productos hechos por nuestros emprendedores y apoyar la producción local”.

De esta manera, el MEC continúa consolidándose como una herramienta clave para el fortalecimiento de la economía social, promoviendo el desarrollo local, el trabajo y la identidad productiva santacruceña.