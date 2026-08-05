Vuelve el “Gallegos Baila”: Río Gallegos se prepara para un fin de semana a puro talento

La Municipalidad de Río Gallegos anunció una nueva edición del certamen “Gallegos Baila”, la competencia que convoca a bailarines y academias de toda la Patagonia y que se desarrollará los días 8 y 9 de agosto en las instalaciones del Atlético Boxing Club.

Con el lema “Vuelve la competencia que mueve a toda la Patagonia”, el certamen volverá a reunir a artistas de distintos estilos de danza en uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. En esta edición, la organización confirmó que habrá 6 millones de pesos en premios, un incentivo que busca reconocer el esfuerzo y el nivel artístico de los participantes.

Además de la competencia, el encuentro contará con la presencia de reconocidos referentes de la danza que integrarán el jurado y brindarán seminarios durante ambas jornadas.

En el rubro Danzas Urbanas, la evaluación estará a cargo de Solci Louro, bailarina, docente y coreógrafa con amplia trayectoria en el circuito nacional.

Por su parte, la categoría Danza Contemporánea tendrá como jurado a Fio Giménez, también bailarina, docente y coreógrafa, reconocida por su trabajo en la formación y creación artística.

En tanto, el área de Danzas Árabes contará con la participación de Ambar Bellydance, quien además ofrecerá seminarios gratuitos destinados a bailarines y personas interesadas en profundizar su formación en esta disciplina.

Cabe mencionar que Gallegos Baila se consolidó como un espacio de encuentro para academias, profesores y artistas de toda la región, promoviendo el intercambio de experiencias y el crecimiento de la actividad cultural en la Patagonia.

La competencia tendrá lugar en el Atlético Boxing Club durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto, con una programación que reunirá presentaciones, evaluaciones, capacitaciones y una importante convocatoria de público para celebrar la danza en todas sus expresiones.