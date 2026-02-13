Vuelta al Cole: beneficios para familias y comercios en toda Santa Cruz

El secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, informó que el programa Vuelta al Cole ya se encuentra plenamente operativo en toda la provincia, con comercios adheridos en más de nueve localidades de Santa Cruz, abarcando las distintas regiones del territorio. La iniciativa tiene como objetivo acompañar a las familias en el inicio del Ciclo Lectivo y, al mismo tiempo, fortalecer al comercio local, promoviendo el consumo en negocios que generan empleo y tributan en la provincia.

El programa se encuentra vigente hasta el 15 de marzo y no requiere inscripción previa. Los beneficios se aplican de manera automática al realizar compras en comercios adheridos utilizando la Billetera Santa Cruz o las tarjetas del Banco Santa Cruz. A través de estos medios de pago, las familias acceden a cuotas sin interés y reintegros de entre el 20% y el 30%, según la modalidad utilizada.

“Vuelta al Cole” es una promoción pensada para facilitar la compra de los artículos escolares que necesitan los estudiantes en el inicio de clases, en cualquiera sea su nivel educativo, y es el resultado del trabajo articulado que llevó adelante la cartera de Comercio con la entidad crediticia y con las Cámaras de Comercio de todas las localidades santacruceñas.

Además de útiles escolares, el programa incluye indumentaria infantil y deportiva, ampliando el alcance del beneficio. En ese sentido, el secretario adelantó que, una vez finalizado este período, se volverá a implementar un beneficio específico para ópticas, facilitando el acceso a lentes y controles visuales.

Al respecto, Lunzevich señaló que “este programa busca dar un alivio concreto a las familias y, al mismo tiempo, poner en valor a nuestras librerías y comercios, que hoy pueden competir en mejores condiciones gracias al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado”, destacó el secretario en diálogo con LU14 Radio Provincia.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se continúa impulsando políticas públicas que fortalecen el consumo interno, dinamizan la economía local y acompañan a los hogares santacruceños en momentos clave del año.