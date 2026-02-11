Vuelta al Cole: amplían beneficios, suman rubros y habrá reintegros del 20%

El secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, detalló el alcance del programa en Santa Cruz, que incluye librerías, indumentaria, ópticas y facilidades de pago con billetera y tarjeta del Banco Santa Cruz.

El secretario de Estado de Comercio e Industria de Santa Cruz, Paulo Lunzevich, brindó una entrevista a LU14 Radio Provincia en la que dio a conocer los detalles del programa “Vuelta al Cole”, una iniciativa destinada a acompañar a las familias santacruceñas en el inicio del ciclo lectivo.

El funcionario destacó que este año el programa cuenta con una amplia distribución territorial, con nueve comercios adheridos en distintas localidades de la provincia, abarcando zonas de la cordillera, centro, norte y sur. “Estamos realmente conformes con el alcance”, expresó.

Además, remarcó la adhesión de la billetera virtual del Banco Santa Cruz y los beneficios obtenidos mediante la tarjeta de crédito de la misma entidad, lo que permite afirmar que “ya estamos listos para este inicio de clases”.

Lunzevich explicó que el impulso del programa permitirá que el núcleo familiar acceda a distintas alternativas con beneficios adicionales. En ese marco, señaló que mantuvieron reuniones con comerciantes del rubro librería y subrayó que este año el aumento de precios en útiles escolares fue considerablemente bajo, con valores accesibles para los elementos necesarios para completar la cartuchera y la lista solicitada por los docentes.

“Logramos incrementar los beneficios y también su alcance, optimizando el nivel de competitividad en el rubro de librería, con el objetivo de tener mayor presencia al momento de acompañar este nuevo inicio de clases”, afirmó, y agregó que se encuentran “muy satisfechos con los objetivos logrados”.

El programa estará vigente hasta el 15 de marzo. La modalidad permite acceder a los beneficios directamente a través de la billetera del Banco Santa Cruz, descargada en el teléfono celular. Lunzevich explicó que, dentro de la aplicación, en la parte inferior derecha, los usuarios pueden visualizar los comercios adheridos.

No obstante, aclaró que actualmente existe un inconveniente técnico que aún no pudo resolverse: al buscar librerías, el filtro aparece dentro de la sección “entretenimiento”. “Queremos comunicarlo para que no haya inconvenientes”, indicó, al tiempo que aseguró que desde allí se puede acceder igualmente al listado completo de comercios adheridos al programa.

Por otra parte, el secretario informó que este año se incorporó el rubro indumentaria infantil y deportiva, para facilitar la compra de zapatillas, remeras y otras prendas necesarias para los chicos. Asimismo, adelantó que durante marzo y abril se habilitará nuevamente el beneficio para la adquisición de anteojos en ópticas, un gasto que actualmente no está cubierto por la mayoría de las obras sociales.

En cuanto a las facilidades de pago, Lunzevich precisó que las compras podrán realizarse en seis cuotas con tarjeta de crédito del Banco Santa Cruz y que quienes abonen mediante la billetera virtual accederán a reintegros del 20%, lo que representa un alivio importante para la economía familiar en el comienzo de clases.