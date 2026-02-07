Vuelos Sanitarios: El gobierno de Claudio Vidal garantiza eficiencia y excelencia en cada traslado

Estas ambulancias aéreas permiten a las personas que no pueden ser atendidas en nuestra localidad, ser trasladadas con urgencia en condiciones óptimas.

En diálogo con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, el director Provincial de Aeronáutica, German Calliero, brindó información con respecto a los cursos, anuales y recurrentes, realizados para el personal civil. Estos se orientan a las operaciones específicas en relación a las evacuaciones sanitarias y vuelos humanitarios, además de las realizadas en espacios aéreos con alta densidad de tráfico.

“Los vuelos sanitarios son, por lo general, hacia los grandes centros urbanos como Buenos Aires o Córdoba, por lo que los procedimientos requieren estar continuamente actualizándose para operar en estos espacios aéreos”, comentó al respecto Calliero.

Las capacitaciones trabajan 12 ejes principales, como los pilotos, las habilitaciones pertinentes, la eficiencia del área de mantenimiento, entre otras cosas. “Hacemos mucho hincapié en la capacitación del personal, lo que es fundamental para trabajar”, resaltó el director de Aeronáutica.

También, recordó que cuando el aeropuerto de la capital estuvo cerrado -por refacciones- se mantuvo una regularidad en el servicio para todos los santacruceños. Se trasladó la base operativa a Puerto Santa Cruz, a unos 220 kilómetros, en una pista que permitía operar con seguridad, con muy buena iluminación, lo que garantizaba estar 24 horas disponibles para cuando se requiera.

Cada vuelo representa una diferente complejidad, por lo que las normas y procedimientos van cambiando de acuerdo al tipo de viaje que se realiza. Los vuelos sanitarios cuestan entre 30 y 50 millones de pesos, y sólo en 2025 la Caja de Servicios Sociales garantizó 89 vuelos sanitarios, para afiliados a la obra social santacruceña. Es una logística compleja que requiere que muchas áreas funcionen de manera simultánea, como Derivaciones, Aeronáutica, Medicina Crítica, Prestadores y Acompañamiento.

De esta manera, el Gobierno Provincial continúa avanzando en la optimización y modernización de los recursos, siendo la actividad aérea una de las más reguladas y estrictas del mundo, para mantener la seguridad dentro de los estándares óptimos.